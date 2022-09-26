Ключевой хавбек Интера получил травму

Хорватский полузащитник Марсело Брозович получил травму в матче своей сборной против Австрии.

По словам наставника "шашечников", футболист может пропустить более месяца из-за повреждения.

Читай также: Ключевой защитник Барселоны пропустит Эль-Класико

Итальянские СМИ отмечают, что хавбек Интера не будет торопиться с возвращением на поле из-за риска рецидива.

Таким образом, Брозович точно пропустит матчи "нероадзурри" против Барселоны, Ромы и Сассуоло.