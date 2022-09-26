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Ключевой хавбек Интера получил травму

Марсело Брозович стал жертвой матча сборных.
Сегодня, 19:15
Марсело Брозович / Getty Images
Марсело Брозович / Getty Images
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Хорватский полузащитник Марсело Брозович получил травму в матче своей сборной против Австрии.

По словам наставника "шашечников", футболист может пропустить более месяца из-за повреждения.

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Итальянские СМИ отмечают, что хавбек Интера не будет торопиться с возвращением на поле из-за риска рецидива.

Таким образом, Брозович точно пропустит матчи "нероадзурри" против Барселоны, Ромы и Сассуоло.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Интер Милан
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