iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Украина U-21 - Франция U-21: онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2023

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция четвертьфинального поединка между молодежными сборными на чемпионате Европы.
Сегодня, 21:57
Украина U-21 - Франция U-21 / Getty Images
Украина U-21 - Франция U-21 / Getty Images

В воскресенье, 2 июля, в Клуже (Румыния) на Арене Клуж состоится матч 1/4 финала молодежного чемпионата Европы-2023, в котором сойдутся сборные Украины и Франции.

Подопечные Руслана Ротаня вышли со второго места из группы В, набрав одинаковое количество очков со сборной Испании. В третьем туре "желто-синие" в очной встрече не сумели обыграть испанцев, расписав результативную ничью 2:2.

Французы в свою очередь выиграли все свои матчи на групповом этапе, закономерно выйдя в плей-офф с первого места.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Франция

Онлайн-трансляция будет доступна в этой новости с 21:30

Ранее стало известно, что форвард молодежной сборной Украины не сможет сыграть в поединке с французской молодежкой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина франция сборная Франции Сборная Украины U-21 Евро-2023 чемпионат европы 2023

Статьи по теме

Мудрик выйдет в стартовом составе молодежной сборной Украины на матч против Франции Мудрик выйдет в стартовом составе молодежной сборной Украины на матч против Франции
Нападающий молодежной сборной Украины пропустит матч с Францией Нападающий молодежной сборной Украины пропустит матч с Францией
Коутиньо может продолжить карьеру в Турции Коутиньо может продолжить карьеру в Турции
Рынок свободных агентов: Гордон уехал в Финикс, Бриджес снова будет играть в НБА Рынок свободных агентов: Гордон уехал в Финикс, Бриджес снова будет играть в НБА
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа22:29
Коутиньо может продолжить карьеру в Турции
НБА22:22
Рынок свободных агентов: Гордон уехал в Финикс, Бриджес снова будет играть в НБА
НБА22:16
Обмены НБА: Скандальный Брукс перешел в Хьюстон, Миллс отправился в Оклахому
Украина22:08
Экс-форвард Динамо и сборной Украины стал советником Игоря Суркиса
Европа21:58
Бавария может лишиться одной из своих главных звезд
Европа21:57
Украина U-21 - Франция U-21: онлайн-трансляция четвертьфинала Евро-2023
Формула 121:56
Сайнс: Командная игра Феррари не окупилась хорошим результатом
Европа21:29
Чемпионат Европы (U-21): Украина встретится с Францией в 1/4 финала, Англия обыграла Португалию
Формула 121:28
ФИА обновит результаты Гран-при Австрии после протеста Астон Мартин
Велоспорт21:25
Тур де Франс-2023: Йейтс выиграл первые два этапа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK