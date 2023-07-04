Беллингем рассказал о послании от Бекхэма после его трансфера в Реал

В июне мадридский Реал объявил о приобретении полузащитника дортмундской Боруссии и сборной Англии Джуда Беллингема за 100 миллионов евро.

Молодой игрок присоединился к компании британцев, которые выступали за королевский клуб. И один из них поприветствовал 19-летнего хавбека посланием и напутствием, а именно Дэвид Бекхэм.

"Дэвид Бекхэм коротко написал мне, чтобы пожелать всего наилучшего", - цитирует Беллингема Goal.

"Это один из тех ходов, когда каждый вносит свой вклад извне, поэтому вы слышите много вещей и советов. Я довольно хорошо умею отфильтровывать хорошее от плохого. До сих пор все сообщения от бывших игроков Реала были только положительными".

"Я постараюсь принять это к сведению и, возможно, в какой-то момент свяжусь с ними и узнаю, как они адаптировались к жизни в Испании".

Во время своей презентации в Реале Джуд Беллингем рассказал, почему он сделал свой выбор именно в пользу мадридского клуба.