iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Умер экс-форвард Барселоны Луис Суарес Мирамонтес

Легенда испанского футбола ушел из жизни.
Сегодня, 11:56
Луис Суарес Мирамонтес / Marca
Луис Суарес Мирамонтес / Marca

В возрасте 88 лет умер бывший футболист Луис Суарес Мирамонтес.

Обладатель Золотого мяча-1960 в ходе карьеры выступал за Депортиво, Эспанья Индастриал, Барселону, Интер и Сампдорию.

За свою карьеру Мирамонтес месте со сборной Испании выиграл чемпионат Европы в 1964 году, а на клубном уровне - 2 кубка Лиги чемпионов, 3 чемпионата Италии и 2 чемпионата и Кубка Испании.

Также Суарес успел провести и тренерскую карьеру. За это время испанец успел поработать с Интером, Сампдорией, СПАЛ, Комо, Депортиво, а еще успел побыть у руля юношеской и основной команды сборной Испании.

Ранее сообщалось, что скончался легендарный президент Милана Берлускони.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: луис суарес мирамонтес

Статьи по теме

Луис Суарес: Барселона – команда без ног и головы Луис Суарес: Барселона – команда без ног и головы
Экс-игрок Барселоны возмутился тем, что пенальти в матче с Эйбаром исполнил Брейтуэйт Экс-игрок Барселоны возмутился тем, что пенальти в матче с Эйбаром исполнил Брейтуэйт
Магуайр стал жертвой насмешек из-за жесткого фейла во время игры в гольф Магуайр стал жертвой насмешек из-за жесткого фейла во время игры в гольф
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа12:30
Магуайр стал жертвой насмешек из-за жесткого фейла во время игры в гольф
Бокс12:12
Бокс: расписание боев
Европа11:56
Умер экс-форвард Барселоны Луис Суарес Мирамонтес
Европа11:42
Почеттино: Планирую встретиться с Мудриком до предсезонной подготовки, чтобы узнать его
Европа11:33
Ключевой форвард Ювентуса назвал клубам условие, при котором готов к ним перейти
Формула 111:25
Боттас дисквалифицирован из квалификации Гран-при Великобритании
ММА10:54
Бои без правил: расписание боев и турниров
Украина10:48
Новый тренер Зари: Я на 100% вместе с Украиной и ее народом
Велоспорт10:40
Тур де Франс-2023: сегодня пройдет девятый этап
Европа10:29
Моуринью и Дибала пытаются убедить форварда Атлетико перейти в Рому
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK