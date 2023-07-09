Умер экс-форвард Барселоны Луис Суарес Мирамонтес

В возрасте 88 лет умер бывший футболист Луис Суарес Мирамонтес.

Обладатель Золотого мяча-1960 в ходе карьеры выступал за Депортиво, Эспанья Индастриал, Барселону, Интер и Сампдорию.

За свою карьеру Мирамонтес месте со сборной Испании выиграл чемпионат Европы в 1964 году, а на клубном уровне - 2 кубка Лиги чемпионов, 3 чемпионата Италии и 2 чемпионата и Кубка Испании.

Также Суарес успел провести и тренерскую карьеру. За это время испанец успел поработать с Интером, Сампдорией, СПАЛ, Комо, Депортиво, а еще успел побыть у руля юношеской и основной команды сборной Испании.

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