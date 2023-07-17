iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок Атлетико - о своем детстве: Игрой в футбол зарабатывал, чтобы прокормить десять детей

Аргентинец поведал тяжелую историю из жизни.
Сегодня, 16:20
Анхель Корреа / Getty Images
Анхель Корреа / Getty Images

Нападающий Атлетико Анхель Корреа рассказал о тяжелом детстве.

"Я помню, как играл в футбол со своими друзьями, как мы часами играли на улице. Помню своего отца, который всегда проходил мимо и видел, как я играю. Я потерял все это, когда мне было десять, но, к счастью, у меня хорошая память, и я смог это запомнить.

Тогда я не думал о сложившейся ситуации, я не осознавал этого. Все, что я зарабатывал, играя в футбол, я отдавал маме, чтобы помочь прокормить моих братьев и сестер – нас было десятеро. Помогая маме, братьям и сестрам, я был счастлив.

Читай также: Экс-звезда Тоттенхэма сделал шокирующее признание об ужасном детстве и лечении от зависимостей

Это сложно, но каждый сам решает, что ему делать. С самого раннего детства я хотел стать футболистом, и каждый раз, когда я видел, что кто-то из друзей делает что-то плохое или то, что мне не нравится, я тут же шел домой. Я просто хотел поиграть в мяч, чтобы помочь своей семье", – сказал аргентинец в интервью Marca.

Напомним, после продолжительной борьбы с раком весной этого года умерла мать футболиста Марсела Мартинес, которая на протяжении трех лет боролась со страшным недугом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид анхель корреа

Статьи по теме

Марсель Малиновского усилился защитником Атлетико Марсель Малиновского усилился защитником Атлетико
Защитник Атлетико станет одноклубником Малиновского Защитник Атлетико станет одноклубником Малиновского
Сразу три клуба АПЛ претендуют на Феликса Сразу три клуба АПЛ претендуют на Феликса
Бавария интересуется лидером Атлетико Бавария интересуется лидером Атлетико
Помочь журналистам

Видео

Переполненный стадион: Интер Майами красочно представил Месси
Переполненный стадион: Интер Майами красочно представил Месси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров

Последние новости

Другие страны18:31
Сын Месси повеселил болельщиков на презентации аргентинца в Интер Майами
Украина18:25
УАФ потребовала от УЕФА и ФИФА наказать рфс за включение крымских клубов в чемпионат россии
Европа17:52
Бывший игрок Динамо перешел в клуб третьего испанского дивизиона
Европа17:48
Игроки росийского клуба чуть не попали под атаку на Крымский мост
Европа17:16
Бесплатный уход Мбаппе сильно ударит по финансам ПСЖ
Бокс16:54
Бокс: расписание боев
Бокс16:45
Sold out. Все билеты на бой Усик - Дюбуа распродали за три часа
Формула 116:37
Мазепин может вернуться в Формулу-1
Европа16:20
Игрок Атлетико - о своем детстве: Игрой в футбол зарабатывал, чтобы прокормить десять детей
Другие страны16:11
Месси намекнул, когда может состояться его дебют за новый клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK