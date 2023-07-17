Игрок Атлетико - о своем детстве: Игрой в футбол зарабатывал, чтобы прокормить десять детей

Нападающий Атлетико Анхель Корреа рассказал о тяжелом детстве.

"Я помню, как играл в футбол со своими друзьями, как мы часами играли на улице. Помню своего отца, который всегда проходил мимо и видел, как я играю. Я потерял все это, когда мне было десять, но, к счастью, у меня хорошая память, и я смог это запомнить.

Тогда я не думал о сложившейся ситуации, я не осознавал этого. Все, что я зарабатывал, играя в футбол, я отдавал маме, чтобы помочь прокормить моих братьев и сестер – нас было десятеро. Помогая маме, братьям и сестрам, я был счастлив.

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Это сложно, но каждый сам решает, что ему делать. С самого раннего детства я хотел стать футболистом, и каждый раз, когда я видел, что кто-то из друзей делает что-то плохое или то, что мне не нравится, я тут же шел домой. Я просто хотел поиграть в мяч, чтобы помочь своей семье", – сказал аргентинец в интервью Marca.

Напомним, после продолжительной борьбы с раком весной этого года умерла мать футболиста Марсела Мартинес, которая на протяжении трех лет боролась со страшным недугом.

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