ПСЖ готовит жалобу на Реал в ФИФА
В ПСЖ крайне недовольны действиями Реала в отношении форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Парижский гранд рассматривает возможность направления официальной жалобы на "сливочных" в ФИФА. Во французском клубе уверены, что их игрок уже договорился с испанской командой о переходе в 2024 году в качестве свободного агента.
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ПСЖ в данном прошении будет руководствоваться правилом о запрете ведения переговоров без разрешения более чем за полгода до завершения контракта.
Напомним, парижане не взяли Килиана в турне по Японии в рамках подготовки к новому сезону из-за желания игрока перейти в Реал.
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