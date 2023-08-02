"Сдаться или помогать": Зинченко высказался о войне с россией

Футболист сборной Украины и Арсенала Александр Зинченко рассказал о том, как поддерживает Украину в войне с россией.

По словам игрока, он старается выступать как можно лучше, чтобы мир не забывал о войне.

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"Есть два варианта: сдаться или попытаться помочь тем, чем можем. Как можно лучше представить свою страну – самая мощная помощь с моей стороны.

Мы должны продолжать. Я могу помочь отсюда гораздо больше, чем если бы я был там сейчас. Но я очень хочу быть там даже сейчас. Потому что это моя родина, я просто хочу быть там", - приводит слова игрока The Athletic.

Ранее сообщалось, что Усик высказался о россии и Польше.

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