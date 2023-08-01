"Прошло 1,5 года": Свитолина раскритиковала Соболенко, которая выступила против войны

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась по поводу слов Арины Соболенко, которая заявила, что не поддерживает войну и лидера ее страны.

Украинка считает, что эти слова были сказаны слишком поздно, а до этого происходили разные ситуации.

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"Когда она сказала эти слова во время пресс-конференции, то прошло уже 1,5 года, это было не сразу после вторжения. Тогда было то время, когда мы ждали таких заявлений. И только после того, как она победила меня, она об этом вспомнила. Также на тот момент у нас уже возникали разные ситуации.

Понимаете, полномасштабная война длится 1,5 года, мы ожидали таких заявлений чуть раньше. И все это в купе с разными комментариями, которые звучали в наш адрес, и с хейтом, и с любовью.

Для нас это сложно. Мы те, кто мы есть, и наша страна в состоянии войны, она сильно страдает. И происходит многое, что является не важным для нас. Мы заняты тем, что делаем все возможное для наших людей, мы стремимся быть объединенными и делать все, что в наших силах", - сказала Свитолина в интервью Atlantic Council.

Ранее сообщалось, что Александр Усик высказался о россии и Польше.

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