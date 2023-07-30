"Один сосед хочет все захватить, а другой нам помогает": Усик высказался о россии и Польше

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о войне россии против Украины.

Украинский боксер рассказал, что думает о российском агрессоре, а также о Польше, где он проведет бой против Даниэля Дюбуа.

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"То, что происходило и происходит в нашей стране - это наше дело. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, а на каком нет, что запрещать, а что разрешать.

Наш сосед все время мешает и желает показать, как нам жить, что и как делать, с кем дружить. Победа Украины очевидна, потому что мы не нападали.

Я воспринимаю это как нечто удивительное. Один сосед хочет все себе захватить, а другой нам помогает - это отношение и есть настоящая дружба", - цитирует Усика Przeglad Sportowy.

Бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что все билеты на бой Усик - Дюбуа распродали за три часа.

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