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В лазарет к Куртуа: ключевой защитник Реала порвал крестообразную связку колена

Ужасные новости для всех фанатов королевского клуба.
Сегодня, 15:57
Эдер Милитао / Getty Images
Эдер Милитао / Getty Images

Несмотря на победу прошедший матч против Атлетика Бильбао нельзя назвать очень успешным для мадридского Реала.

На старте второго тайма защитник "бланкос" Эдер Милитао не смог продолжить встречу из-за травмированного левого колена. Самые страшные ожидания фанатов Реала подтвердились.

Мадридский клуб на своем официальном сайте сообщил, что центрбек получил разрыв крестообразной связки левого колена.

В ближайшие дни 25-летний бразилец перенесет операцию, после чего начнется период реабилитации, который может продлиться от шести до девяти месяцев.

Напомним, что это уже вторая подобная тяжелая травма для игроков Реала за прошедшую неделю. Ранее "кресты" порвал Тибо Куртуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Эдер Милитао

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