Ливерпуль намерен обжаловать дисквалификацию Мак Аллистера
Мерсисайдцы постараются защитить своего игрока.
Ливерпуль решил обжаловать дисквалификацию хавбека Алексиса Мак Аллистера. Об этом сообщает издание The Athletic.
"Красные" уже подали апелляцию и в случае успешного решения они смогут включить аргентинца в состав уже на ближайший матч, в котором сыграют с Ньюкаслом 27 августа.
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В случае неудачи полузащитник пропустит не только встречу с "сороками", но и матч против Астон Виллы и Вулверхэмптона.
Напомним, Мак Аллистер в игре с Борнмутом ударил шипами Райана Кристи по ноге.
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