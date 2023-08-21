Ливерпуль намерен обжаловать дисквалификацию Мак Аллистера

Ливерпуль решил обжаловать дисквалификацию хавбека Алексиса Мак Аллистера. Об этом сообщает издание The Athletic.

"Красные" уже подали апелляцию и в случае успешного решения они смогут включить аргентинца в состав уже на ближайший матч, в котором сыграют с Ньюкаслом 27 августа.

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В случае неудачи полузащитник пропустит не только встречу с "сороками", но и матч против Астон Виллы и Вулверхэмптона.

Напомним, Мак Аллистер в игре с Борнмутом ударил шипами Райана Кристи по ноге.

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