Футболистки сборной Испании отказались играть за команду до отставки руководства

Женская сборная Испании коллективно осудила руководство федерации и Луиса Рубиалеса в частности, пишет Marca.

Дженнифер Эрмосо официально заявила, что глава RFEF лжет, и она не давала ему разрешения на поцелуй.

Футболистки ожидают жесткой реации со стороны властей, а пока их не будет, они отказываются играть за национальную команду.

Всего отказались играть 53 футболистки, подписавшие открытое письмо, включая Дженнифер Эрмосо, Алексию Путельяс и других.

Ранее, напомним, Рубиалес отказался добровольно покинуть занимаемый пост.

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