Легенда АПЛ: Усику должны были засчитать нокдаун в пятом раунде

Экс-защитник МЮ думает, что удар пришелся не ниже пояса.

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик нокаутом одолел британца Даниэля Дюбуа в девятом раунде.

В середине боя случился эпизод, во время которого украинец оказался на настиле ринга, а судья показал, что Дюбуа пробил ниже пояса.

С этим мнением не согласен бывший защитник сборной Англии по футболу и Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд.

"Большое уважение Даниэлю Дубуа. Не победа, но он потряс Усика, и рефери должен был начать счет в пятом раунде!"

Big respect @DynamiteDubois 🥊

Not the win but rocked Usyk & should of had the count in round 5! 🤯@boxingontnt — Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 26, 2023

Стоит отметить, что команда британского боксера собирается подавать апелляцию и может требовать реванша из-за этого эпизода.