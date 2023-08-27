Легенда АПЛ: Усику должны были засчитать нокдаун в пятом раунде
Экс-защитник МЮ думает, что удар пришелся не ниже пояса.
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик нокаутом одолел британца Даниэля Дюбуа в девятом раунде.
В середине боя случился эпизод, во время которого украинец оказался на настиле ринга, а судья показал, что Дюбуа пробил ниже пояса.
С этим мнением не согласен бывший защитник сборной Англии по футболу и Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд.
"Большое уважение Даниэлю Дубуа. Не победа, но он потряс Усика, и рефери должен был начать счет в пятом раунде!"
Big respect @DynamiteDubois 🥊— Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 26, 2023
Not the win but rocked Usyk & should of had the count in round 5! 🤯@boxingontnt
Стоит отметить, что команда британского боксера собирается подавать апелляцию и может требовать реванша из-за этого эпизода.