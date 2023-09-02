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"Цыганкова очень любят": Довбик высказался об адаптации в Жироне

Украинец рассказал о взаимоотношениях с соотечественником.
Сегодня, 10:52
Виктор Цыганков и Артем Довбик / ФК Жирона
Виктор Цыганков и Артем Довбик / ФК Жирона

Нападающий Жироны Артем Довбик поделился подробностями пребывания в испанском клубе.

По словам форварда, к нему недавно присоединилась семья.

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"Накануне я решил жилищный вопрос. Сначала, как и другим новичкам, мне предложили поселиться в хорошем загородном отеле Camiral – очень удобно, он рядом с нашей клубной базой.

За это время у меня была возможность присмотреть себе квартиру. Выбрал один из домиков и заселился там с семьей. Рад, что жена и дочь присоединились ко мне на этой неделе".

Довбик отметил роль Цыганкова в своей адаптации.

"Кто вас первым встретил в Жироне? Намекаете на Витю? Да, конечно, Витя. В первый же день он ко мне прибыл в гостиницу, мы поужинали вместе. Его очень любят в городе, он здесь за этот год стал своим. Для меня Витя – один из главных факторов в пользу перехода в Жирону", - приводит слова игрока sport-express.ua.

Ранее сообщалось, что Жирона подписала еще одного украинца.

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