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Жирона подписала еще одного украинца

Дмитрий Мельниченко присоеднился к Довбику и Цыганкову.
Сегодня, 15:43
Дмитрий Мельниченко / Girona FC Acadèmia
Дмитрий Мельниченко / Girona FC Acadèmia

Жирона продолжает свой курс на украинизацию, подписав еще одного украинского футболиста.

19-летний Дмитрий Мельниченко присоединился ко второму составу испанского клуба. Потому пока игрок не поиграет с Довбиком и Цыганковым.

Центральный хавбек - воспитанник Динамо, успел поиграть также за Рух, а в Жирону попал из Нивы Бузовой.

10 сентября состоится первый поединок Жироны Б против УЕ Тона, в котором украинец вполне может дебютировать.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

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