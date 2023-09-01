Жирона подписала еще одного украинца

Дмитрий Мельниченко присоеднился к Довбику и Цыганкову.

Жирона продолжает свой курс на украинизацию, подписав еще одного украинского футболиста.

19-летний Дмитрий Мельниченко присоединился ко второму составу испанского клуба. Потому пока игрок не поиграет с Довбиком и Цыганковым.

Центральный хавбек - воспитанник Динамо, успел поиграть также за Рух, а в Жирону попал из Нивы Бузовой.

10 сентября состоится первый поединок Жироны Б против УЕ Тона, в котором украинец вполне может дебютировать.

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