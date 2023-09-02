Жирона подписала защитника Барселоны

Эрик Гарсия сменил каталонцев на других каталонцев.

Испанская Жирона усилила линию защиты.

Как сообщает пресс-служба клуба. в стан "бело-красных" перебрался Эрик Гарсия из Барселоны. Сделка оформлена на правах аренды без права выкупа.

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Выступать за свой новый клуб Гарсия будет на протяжении текущего сезона. Финансовые детали остаются неизвестными.

Отметим, что Эрик выступал за Барселону с 2021 года, перебравшись туда из Манчестер Сити.