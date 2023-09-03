Анчелотти сделал прогноз на результативность Беллингема в этом сезоне
Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о результативности хавбека Джуда Беллингема.
"Его уровень меня не удивляет, но он забил много голов. Вот это очень удивляет нас всех.
Беллингем – очень серьезный профессионал, он очень хорошо адаптировался, провел отпуск вместе с другими молодыми игроками. Мне кажется, все в порядке".
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"Он без проблем может забить 15 голов за сезон. Джуд очень хорошо двигается. Из-за этого он столько и забивает. Этот игрок очень быстро учится, ему не нужно много раз повторять одно и то же.
Мы показывали ему видео с лучшими моментами со времен Дортмунда, чтобы подчеркнуть, что именно нам нравилось. Хочется, чтобы он продолжал делать это и здесь", – сказал Анчелотти в интервью Marca.
В текущем сезоне на счету 20-летнего англичанина пять голов и один ассист в четырех матчах Ла Лиги.
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