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Директор саудовской лиги заявил, что игроки идут к ним не из-за денег

Хотя экономический фактор также важен.
Сегодня, 00:32
Майкл Эменало / Getty Images
Майкл Эменало / Getty Images

Технический директор саудовской лиги Майкл Эменало считает, что игроки приезажют в его страну не ради денег.

Функционер заявил, что экономический фактор в многочисленных переходах этим летом не является ключевым. Футболисты едут туда за уникальным достижением.

"Мы можем сделать разумный вывод, что существование высокого экономического вознаграждения означает высокие амбиции. Это означает, что будет работа и в других областях. Качество лиги будет отличным, инфраструктура будет хорошей, за семьями игроков присмотрят.

Все эти вещи идут рука об руку. Это не ситуация типа "бери деньги и играй в грязной яме". Это не то.

Экономический стимул есть, но большинство футболистов вдохновляет возможность сделать нечто особенное и уникальное", - приводит слова Эменало Sky Sports.

Ранее, напомним, Балотелли заявил прямо противоположные вещи.

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