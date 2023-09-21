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Начо: Беллингем был рожден, чтобы играть за Реал

Испанец высказался о новичке клуба.
Сегодня, 11:55
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Защитник Реала Начо Фернандес поделился эмоциями после победы над Унионом»(1:0) в рамках первого тура Лиги чемпионов.

"Мы должны были закрывать игру раньше, чем это сделали.

Но, честно говоря, Беллингем был рожден, чтобы играть за этот клуб, поэтому будем надеяться, что он продолжит создавать подобные моменты".

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"Это был хороший матч, много ударов по воротам, нам просто нужно было быть очень внимательными к контратакам Униона. В целом мы очень довольны этой победой", — сказал Начо в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, Беллингем своим голом в компенсированное время принес Реалу победу.

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