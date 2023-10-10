Украинский легион: Коноплянка, Беседин и другие украинцы, которые играют в восточной Европе

ISPORT продолжает серию материалов, которая посвящена рассказу об украинских футболистах, которые играют в европейских чемпионатах.

После западной Европы настало время отправится в восточную Европу. В этот регион по определению ООН входят 10 стран включительно с Украиной и странами-террористами рф и беларусью.

В семи оставшихся государствах, а именно в Словакии, Венгрии, Болгарии, Чехии, Молдове, Румынии и Польше выступает 39 украинцев. Также ряд представителей нашей страны выступает в Армении, Грузии, Азербайджане и Казахстане, о них мы тоже вспомним в этом материале

Румыния

Евгений Коноплянка (ЧФР Клуж)

Пожалуй самый известный футболист в нашем списке, у которого пока дела в новом клубе обстоят не очень хорошо.

За ЧФР Клуж экс-игрок сборной Украины провел лишь один матч в чемпионате, не забив и не отдав ни одной передачи.

Даниил Кучер (УТА Арад)

Украинский вратарь провел лишь один матч в текущем сезоне за свою команду.

Кучер сыграл в кубке и отстоял "на ноль".

Словакия

Тарас Бондаренко (Тренчин)

Опытный центрбэк провел практически всю свою карьеру в различных европейских чемпионатах, но в Словакию перебрался только этим летом из сербского Радника.

31-летний футболист сразу же стал основным в своей команде, проведя за нее уже 10 матчей и отличившись результативной передачей.

Роман Карасюк (Михаловце)

Этот опорный полузащитник может быть более известен болельщикам в Украине, ведь еще недавно он защищал цвета львовского Руха, хотя провел там всего 26 матчей.

Столько же он провел за Пьюник откуда и перешел в стан словацкого клуба, где тоже практически сходу стал основным. В этом сезоне провел 6 поединков в чемпионате и кубке.

Александр Голиков (Кошице)

Для воспитанника донецкого футбола это не первый опыт в Словакии. В свой нынешний клуб он перешел из медзевського Спартака еще в прошлом году.

Голиков, как и Карасюк с Бондаренко, является основным футболистом в своей команде. За Кошице он провел 10 матчей, но не отметился результативными действиями.

Азербайджан

Эльдар Кулиев (Зира)

Для уроженца Киева Азербайджан не чужая страна ведь именно из этой страны родом его родственники по папиной линии.

На историческую Родину Кулиев перебрался зимой этого года, а в этом сезоне провел за Зиру 8 поединков, не отличившись результативными действиями.

Владислав Кулач (Зира)

Одноклубником Кулиева является экс-форвард Динамо и воспитанник Шахтера, который так и не закрепился ни в одном из украинских грандов.

В Азербайджане у Кулача дела тоже пока идут так себе. За 7 матчей в текущем сезоне нападающий забил лишь один гол.

Зураб Очигава (Габала)

В составе одного из топ-клубов азербайджанского футбола Очигава играет с лета этого года.

Пока Зураб не сумел завоевать полноценного доверия тренерского штаба, сыграв всего в 2 матчах.

Армения

Антон Братков (Пюник)

В Армении выступает 4 украинца. По два представителя нашей страны в ереванском Пюнике и в Урарту, начнем с игроков столичного клуба.

Братков выступает за Пюник с 2021 года. В ереванском коллективе центрбэк является основным и в чемпионате провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями.

Сергей Вакуленко (Пюник)

Одноклубником Браткова является его коллега по позиции Сергей Вакуленко.

30-летний защитник не настолько часто играет в составе Пюника и провел за него всего 4 игры, также не отличившись голами и ассистами.

Евгений Цымбалюк (Урарту)

В составе действующего чемпиона страны Цымбалюк выступает с лета прошлого года.

В текущей кампании в составе Урарту центральный защитник провел 10 матчей во всех турнирах, отдав три ассиста.

Иван Зотько (Урарту)

Внимательные зрители УПЛ и так помнят на какой позиции играет экс-футболист Олимпика и Кривбасса, но мы все равно об этом вспомним.

Зотько является четвертым и последним игроком, выступающем в Армении, а по совместительству четвертым и последним центральным защитником в списке.

За Урарту он провел четыре матча в нынешнем сезоне, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

Молдова

Максим Коваль (Шериф)

Стоит начать с самого известного представителя Украины в чемпионате Молдовы. Некогда очень перспективный вратарь является бесспорным №1 в стане молдавского гранда.

Коваль провел в текущем сезоне уже 13 матчей во всех турнирах, включая еврокубки, отстояв "на ноль" в четырех случаях.

Денис Дедечко (Зимбру)

Еще один небезызвестный футболист тоже является основным в своей команде.

За Зимбру в текущем сезоне на счету Дедечко 6 матчей и один ассист.

Ярослав Терехов (Милсами)

Воспитанник днепровского футбола не снискал успеха в украинских клубах и поехал искать счастье за рубежом.

Сперва он играл за латвийский Спартакс, а зимой этого года перебрался в Милсами. В текущем сезоне на его счету 6 матчей и 1 гол.

Сергей Молочко (Заря Бельцы)

Еще один футболист, который оказался не нужен украинским клубам, но нашел себя в молдовском футболе.

Молочко уже второй раз приходит в Зарю, примечательно, что оба раза он переходил из немецкого Айнтрахт Эмелох. В двух матчах у Сергея один гол.

Чехия

Тарас Качараба (Славия Прага)

Небезызвестный украинский центрбэк в этом сезоне потерял место в составе столичного клуба.

Качараба провел лишь один матч в кубке, сразу отметившись голом. В чемпионате он сидит на скамейке, а иногда и вовсе не попадает в заявку.

Николай Ярош (Млада Болеслав)

Похожим образом обстоят дела у 22-летнего воспитанника киевского Динамо, играющего на позиции левого защитника.

Ярош играет за дубль Млады, а вот за основу пока не провел ни единого поединка.

Егор Цекало (Теплице)

Переходим к игрокам, которые более-менее регулярно выходят на поле в составе своей команды. Цекало играет в Чехии уже 2 года, но именно в Теплице перешел этим летом.

Опорник сыграл за свою новую команду 5 матчей во всех турнирах и еще два поединка за дублирующий состав.

Иван Варфоломеев (Слован)

Самый молодой украинец в чешском чемпионате. 19-летний уроженец Симферополя перешел в Слован летом прошлого года.

Опорник играет достаточно регулярно, но выходит преимущественно на замену. За либерецкий клуб он провел 6 игр в чемпионате Чехии, забив 1 гол.

Польша

Владислав Кочергин (Ракув)

Возможно, самый успешный футболист в нашем списке. Кочергин в прошлом сезоне выиграл чемпионат страны со своей командой.

В этой кампании хавбек продолжает быть ключевым игроком ченстоховского коллектива. На его счету 18 матчей во всех турнирах, 4 гола и 1 ассист.

Сергей Булеца (Заглембе)

Еще один футболист с опытом игры за луганскую Зарю выступает за свой нынешний коллектив на правах аренды и тоже отыгрывает заметную роль в успехах команды.

На счету Булецы 8 матчей за Заглембе, где он забил один гол и отдал три результативные передачи.

Роман Якуба (Пуща Непомнице)

Воспитанник донецкого Шахтера также выступает за польский клуб на правах аренды.

Центрбэк, принадлежащий латвийской Валмиере провел за Пущу 10 поединков в чемпионате и отдал 2 ассиста, однако его команда является аутсайдером элитного дивизиона.

Сергей Крикун (Пяст Гливице)

Хотя основное гражданство Сергея - украинское, но, является он, по сути, воспитанником польского футбола.

В различных клубах из этой страны 22-летний вингер выступает с 2015 года, а за Пяст - с этого лета, уже успев забить 3 гола и отдать 1 ассист в 10 поединках.

Егор Маценко (Шленск)

Маценко начинал получать футбольное образование в Динамо, но также уже достаточно долго выступает в польских клубах, а именно с 2018 года.

22-летний центрбэк сыграл в 5 поединках за Шленск в текущем сезоне, не отметившись результативными передачами.

Кирилл Петров (Корона Кельце)

Для опытного опорника это уже второй приход в Корону и в этот раз он пока не отличается особыми успехами.

Петров провел всего 2 матча в текущем чемпионате, не отметившись результативными действиями.

Игорь Харатин (Легия)

К сожалению, есть футболисты, у которых дела обстоят еще хуже чем у Петрова. Одним из них является Игорь Харатин.

На счету опорника 5 матчей в текущем сезоне, но нюанс в том, что все они сыграны за дублирующий состав варшавской Легии.

Владимир Костевич (Варта Познань)

У Костевича ровно сто матчей в польском чемпионате. Все они были сыграны за познаньский Лех в период с 2017 по 2020.

А вот за Варту из той же Познани Владимир все еще не дебютировал несмотря на то, что перешел еще весной.

Болгария

Вячеслав Велев (Крумовград)

Воспитанник одесского Черноморца, играющий на обоих флангах защиты является основным футболистом своего клуба.

Велев провел за Крумовград 12 матчей в текущем сезоне, но результативными действиями пока не отмечался.

Даниил Кондраков (Пирин)

Кондраков тоже является основным футболистом своего клуба.

Центрфорвард провел все те же 12 матчей, но отметился пока лишь одним забитым мячем, хотя и Пирин идет среди аутсайдеров местного чемпионата.

Дмитрий Семенив (Пирин)

Второй и не последний воспитанник одесского Черноморца в Болагрии. Второй и не последний футболист Пирина среди украинцев.

Семенив играет на флангах атаки и в 12 поединках болгарского чемпионата, отдав 1 результативную передачу.

Максим Ковалев (Пирин)

23-летний футболист играет на позиции голкипера, и как и предыдущие игроки провел 12 поединков за свою команду.

Ковалев пропустил 15 мячей в чемпионате Болгарии и трижды отыграл "на ноль".

Алексей Жбун (Хебарь)

26-летний вингер перебрался в свою новую команду в конце прошедшего лета.

За Хебарь Жбун уже успел провести 6 матчей и отметиться одной результативной передачей.

Игорь Пластун (Лудогорец)

Воспитанник Оболони и экс-игрок сборной Украины уже достаточно долго играет за гранд болгарского футбола.

В этом сезоне Пластун лишился места в старте, сыграв всего 3 матча за свою текущую команду.

Геннадий Ганев (ЦСКА София)

Воспитанник Черноморца выступает за софийский ЦСКА с 2022 года, а в болгарском футболе играет с 2019 года.

В этом сезоне Ганев выступает за дубль столичного клуба, а за основу на его счету 0 игр.

Евгений Сердюк (ЦСКА София)

25-летний футболист, не игравший в Украине, но родившийся в Дружковке, тоже выступает за ЦСКА с 2022 года.

Форвард тоже еще не сыграл в этом сезоне, но у Сердюка весомая причина в виде травмы, от которой он должен оправиться в ноябре этого года.

Грузия

Евгений Кучеренко (Дила)

Логичнее всего начать с футболистов, которые уже знакомы украинскому благодаря противостоянию с Ворсклой в Лиге конференций.

Первым будет вратарь Дилы Гори Евгений Кучеренко, ведь он провел больше матчей за свою команду, а именно 24 поединка в чемпионате Грузии.

Еще 6 матчей он провел в квалификации уже упомянутой Лиги конференций. Итого 30 матчей во всех турнирах, 11 из которых "на ноль".

Николай Ковталюк (Дила)

Ну и сразу же поговорим об одном из главных бомбардиров Дилы.

После противостояния с полтавским клубом ходили слухи о том, что Ковталюк может вернуться в Украину, но дальше слухов дело не дошло.

Николай остался в клубе из города Гори, где за 24 матча во всех турнирах забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Александр Воробей (Гагра)

Продолжим клубом, в котором выступает сразу три украинца и первым из них будет голкипер.

Александр Воробей провел за Гагру в этом сезоне 20 игр, пропустив 30 голов и 7 раз отстояв "на ноль".

Анатолий Козленко (Гагра)

20-летний центрбэк еще в 2020 году уехал искать счастья за рубежом, успев поиграть в Польше и Швейцарии.

В Гагру Анатолий перебрался этим летом, выйдя на поле в 7 матчах во всех турнирах.

Владислав Хомутов (Гагра)

Последний в нашем списке футболист Гагры. Хомутов также уже достаточно давно играет за пределами Украины. В его карьере были клубы из Косово, Словакии и Эстонии.

В Грузию Владислав переехал в июле 2023 года. За нынешнюю команду провел 5 матчей во всех турнирах.

Отметим, что хавбек является сыном Дениса Хомутова, который ранее работал в тренерском штабе Гагры, а сейчас тренирует лидера второго грузинского дивизиона ФК Гарехи.

Иван Литвиненко (Динамо Батуми)

22-летний полузащитник, на счету которого 2 матча за сборную Украины до 21 года, выступает за грузинский клуб с зимы этого года.

Литвиненко является основным игроком Динамо Батуми, сыграв за них 18 матчей и отдав 1 результативную передачу.

Евгений Протасов (Телави)

Экс-вингер Металлиста 1925 в Грузии на данный момент не снискал особого успеха.

Протасов провел за Телави всего 6 матча с момента своего прихода в клуб прошедшим летом, не отметившись результативными действиями.

Глеб Грачов (Сабуртало)

В карьере Грачова был эпизод с игрой за ска хабаровск, но после полномасштабного вторжения Глеб ушел из клуба расположенного на територии страны-террориста.

С тех пор центрбэк поиграл за клубы из Греции, Таджикистана и Латвии, нигде не задержавшись надолго.

В Сабуртало футболист играет с августа этого года, проведя за клуб лишь три матча.

Денис Баланюк (Самгурали)

26-летний форвард пока не может "найти себя" в нынешней команде.

Баланюк, перейдя летом этого года, провел за Самгурали 2 поединка, не отличившись голами или ассистами

Венгрия

Артем Фаворов (Академия Пушкаша)

29-летний полузащитник открывает список игроков, выступающих в Венгрии, где играет наибольшее количество украинцев из стран восточной Европы.

Фаворов провел за Академию Пушкаша 5 матчей из 8 возможных в чемпионате. Вот только при этом на его счету меньше 100 минут на поле в сумме за эти 5 матчей.

Виктор Гей (МТК Будапешт)

Уроженец Закарпатья и воспитанник Говерлы уехал в венгерский чемпионат еще в 2016 году.

Долгое время Гей играл за Кишварду, но в этом сезоне перебрался в столичный МТК, сыграв в восьми матчах и забив один гол.

Богдан Мельник (Кишварда)

Футболист перебрался в Кишварду на год позже нашего прошлого героя и все еще выступает за этот клуб.

На счету Мельника 4 матча в чемпионате и еще один в кубке, где он отметился забитым мячом.

Михаил Месхи (Кечкемет)

Уроженец Донецка прошлым летом перешел в клуб, принимавший участие в квалификации Лиги конференций этого сезона.

Именно в отборе в групповой этап еврокубка Месхи провел 2 из 6 матчей в этом сезоне и отметился там голевой передачей. Еще 3 поединка Михаил провел в чемпионате, а одну игру сыграл в кубке.

Александр Романчук (Дебрецен)

26-летний центрбэк также играет в составе учасника квалификации Лиги конференций.

Романчук провел за Дебрецен во всех турнирах 11 матчей. На его счету 1 гол и 1 ассист в этих играх.

Александр Сафронов (Залаегерсег)

Уроженец Запорожья и воспитанник Днепра выступает за венгерскую команду с прошлого лета, перебравшись из словацкого НК Нафта.

Центрбэк провел 7 матчей во всех турнирах, не отметившись резульаттивными передачами.

Артем Нагирный (Мезьоковешд)

20-летний левый защитник с 2020 года выступает в различных венгерских клубах. За Мезьоковешд играет с этого лета на правах аренды.

Нагирный провел 6 поединков в чемпионате и кубке страны. Результативными действиями не отмечался.

Стоит сказать, что права на Артема принадлежат Академии Пушкаша.

Артем Одинцов (Диошдьор)

22-летний Одинцов с 2019 года выступает за венгерские команды. В Диошдьор перебрался этим летом.

За нынешний клуб голкипер сыграл пока лишь в одном матче и пропустил один мяч.

Даниил Рябенко (Мезьоковешд)

24-летний голкипер принадлежит своей нынешний команде уже три года.

За период с 2020 по 2023 год Рябенко не сумел завоевать доверия и является глубоким резервом на своей позиции, не проведя в этом сезоне ни одного сезона.

Михаил Готра (Кишварда)

Та же ситуация и у 23-летнего Михаила Готры с той лишь разницей, что в Кишварду Михаил перешел летом 2022 года.

За Кишварду свою единственную игру на данный момент Готра провел еще в том же 2022 года. Это был матч против Уйпешта в Кубке Венгрии, где команда украинского голкипера проиграла 1:2.

Олег Яблонский (Академия Пушкаша)

Последний игрок в нашем списке является одноклубником Фаворова, хотя дела у него обстоят еще хуже чем у Артема.

Яблонский еще не дебютировал за основной состав Академии Пушкаша, но регулярно попадает в заявку команды.

Впрочем, у Олега все еще впереди, ведь форварду на данный момент всего 18 лет.

Казахстан

Артем Беседин (Ордабасы)

Хотя без преувеличения легенда украинского футбола и не провела наибольшее количество матчей в Казахстане среди наших футболистов, но стоит начать именно с него.

Все дело в том, что с участием Беседина накануне прозиошло "эпохальное событие", а именно его первый забитый мяч в новой команде. Украинец отличился в ворота Жетысу и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Евгений Макаренко (Ордабасы)

Дабы сохранить логичность повествования продолжим еще одним экс-игроком сборной Украины и одноклубником Беседина.

Макаренко также, как и Артем перебрался в команду этим летом, проведя за команду 10 матчей. На счету Евгения также один гол и еще одна голевая передача во всех турнирах.

Евгений Шахов (Тобол Костанай)

Еще один Евгений и еще один бывший полузащитник сборной Украины.

За Тобол Шахов выступает с лета этого года. На счету футболиста 11 игр и одна результативная передача.

Дмитрий Хлебас (Кызылжар)

Воспитанник киевского Динамо присоединяется к когорте футболистов, которые именно перед началом этого сезона переехали в Казахстан.

Для Хлебаса это не первый опыт в местном чемпионате, ведь ранее он выступал за Ордабасы, но в Кызылжар перебрался из Урарту.

В составе нынешнего клуба Дмитирй провел 6 матчей и отдал 2 ассиста.

Юрий Бушман (Кызылжар)

Хлебас не единственный украинец в своем клубе, ведь на левом фланге защиты Кызылжара выступает менее известный нашим болельщикам Юрий Бушман.

Бушман защищает цвета этого клуба еще с 2021 года и провел 22 поединка в текущем сезоне. На счету Юрия 1 гол и 4 результативных передачи.

Александр Нойок (Атырау)

Воспитанник донецкого Шахтера когда-то считался довольно перспективным полузащитником, но уже достаточно давно исчез с радаров украинских фанатов.

Нойок выступает в Атырау с зимы текущего года. На его счету 28 встреч и 2 ассиста.

Виталий Приндета (Кайсар)

Внезапно, но самым результативным среди украинских футболистов в Казахстане стал 30-летний центральный защитник.

Для Приндеты Кайсар не первый клуб в этой стране, ранее он выступал в Акжайыке.

В текущей команде Виталий выступает с зимы этого года, и за 24 игры успел записать на свой счет 4 гола и 4 ассиста.

Иван Брикнер (Жетысу)

30-летний полузащитник уже второй раз играет за Жетысу.

Между первым и вторым приходом в клубе Иван успел поиграть за Окжетпес из все того же Казахстана.

В нынешнем сезоне Брикнер провел 20 матчей, забив три мяча и отдав 4 результативных передачи.

Иван Цюпа (Окжетпес)

К слову, именно в Окжетпесе самое большое представительство украинцев. Их там целых три.

Начнем с того, который провел наибольшее количество матчей за клуб в текущем сезоне.

Цюпа сыграл в 25 поединках, отличившись двумя ассистами.

Максим Драченко (Окжетпес)

Уроженец Донецка и воспитанник местного Шахтера выступает за нынешнюю команду с 2022 года.

В текущем сезоне провел те же 25 матчей, но сыграл меньшее количество минут. Впрочем, этот факт не помешал отличиться центральному полузащитнику тремя ассистами.

Дмитрий Рыжук (Окжетпес)

Центральный защитник, являющийся воспитанником Динамо, уже в течении двух лет играет за нынешнюю команду.

31-летний Рыжук провел 20 матчей в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

Итого, наибольшее представительство украинцев в восточной Европе сейчас в Казахстане и Венгрии. Тройку лидеров замыкает Грузия.

Среди аутсайдеров на данный момент Румыния, Словакия и Азербайджан.

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