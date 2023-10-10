Украинский легион: Коноплянка, Беседин и другие украинцы, которые играют в восточной Европе
ISPORT продолжает серию материалов, которая посвящена рассказу об украинских футболистах, которые играют в европейских чемпионатах.
После западной Европы настало время отправится в восточную Европу. В этот регион по определению ООН входят 10 стран включительно с Украиной и странами-террористами рф и беларусью.
В семи оставшихся государствах, а именно в Словакии, Венгрии, Болгарии, Чехии, Молдове, Румынии и Польше выступает 39 украинцев. Также ряд представителей нашей страны выступает в Армении, Грузии, Азербайджане и Казахстане, о них мы тоже вспомним в этом материале
Румыния
- Евгений Коноплянка (ЧФР Клуж)
Пожалуй самый известный футболист в нашем списке, у которого пока дела в новом клубе обстоят не очень хорошо.
За ЧФР Клуж экс-игрок сборной Украины провел лишь один матч в чемпионате, не забив и не отдав ни одной передачи.
- Даниил Кучер (УТА Арад)
Украинский вратарь провел лишь один матч в текущем сезоне за свою команду.
Кучер сыграл в кубке и отстоял "на ноль".
Словакия
- Тарас Бондаренко (Тренчин)
Опытный центрбэк провел практически всю свою карьеру в различных европейских чемпионатах, но в Словакию перебрался только этим летом из сербского Радника.
31-летний футболист сразу же стал основным в своей команде, проведя за нее уже 10 матчей и отличившись результативной передачей.
- Роман Карасюк (Михаловце)
Этот опорный полузащитник может быть более известен болельщикам в Украине, ведь еще недавно он защищал цвета львовского Руха, хотя провел там всего 26 матчей.
Столько же он провел за Пьюник откуда и перешел в стан словацкого клуба, где тоже практически сходу стал основным. В этом сезоне провел 6 поединков в чемпионате и кубке.
- Александр Голиков (Кошице)
Для воспитанника донецкого футбола это не первый опыт в Словакии. В свой нынешний клуб он перешел из медзевського Спартака еще в прошлом году.
Голиков, как и Карасюк с Бондаренко, является основным футболистом в своей команде. За Кошице он провел 10 матчей, но не отметился результативными действиями.
Азербайджан
- Эльдар Кулиев (Зира)
Для уроженца Киева Азербайджан не чужая страна ведь именно из этой страны родом его родственники по папиной линии.
На историческую Родину Кулиев перебрался зимой этого года, а в этом сезоне провел за Зиру 8 поединков, не отличившись результативными действиями.
- Владислав Кулач (Зира)
Одноклубником Кулиева является экс-форвард Динамо и воспитанник Шахтера, который так и не закрепился ни в одном из украинских грандов.
В Азербайджане у Кулача дела тоже пока идут так себе. За 7 матчей в текущем сезоне нападающий забил лишь один гол.
- Зураб Очигава (Габала)
В составе одного из топ-клубов азербайджанского футбола Очигава играет с лета этого года.
Пока Зураб не сумел завоевать полноценного доверия тренерского штаба, сыграв всего в 2 матчах.
Армения
- Антон Братков (Пюник)
В Армении выступает 4 украинца. По два представителя нашей страны в ереванском Пюнике и в Урарту, начнем с игроков столичного клуба.
Братков выступает за Пюник с 2021 года. В ереванском коллективе центрбэк является основным и в чемпионате провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями.
- Сергей Вакуленко (Пюник)
Одноклубником Браткова является его коллега по позиции Сергей Вакуленко.
30-летний защитник не настолько часто играет в составе Пюника и провел за него всего 4 игры, также не отличившись голами и ассистами.
- Евгений Цымбалюк (Урарту)
В составе действующего чемпиона страны Цымбалюк выступает с лета прошлого года.
В текущей кампании в составе Урарту центральный защитник провел 10 матчей во всех турнирах, отдав три ассиста.
- Иван Зотько (Урарту)
Внимательные зрители УПЛ и так помнят на какой позиции играет экс-футболист Олимпика и Кривбасса, но мы все равно об этом вспомним.
Зотько является четвертым и последним игроком, выступающем в Армении, а по совместительству четвертым и последним центральным защитником в списке.
За Урарту он провел четыре матча в нынешнем сезоне, забив 1 гол и отдав 1 ассист.
Молдова
- Максим Коваль (Шериф)
Стоит начать с самого известного представителя Украины в чемпионате Молдовы. Некогда очень перспективный вратарь является бесспорным №1 в стане молдавского гранда.
Коваль провел в текущем сезоне уже 13 матчей во всех турнирах, включая еврокубки, отстояв "на ноль" в четырех случаях.
- Денис Дедечко (Зимбру)
Еще один небезызвестный футболист тоже является основным в своей команде.
За Зимбру в текущем сезоне на счету Дедечко 6 матчей и один ассист.
- Ярослав Терехов (Милсами)
Воспитанник днепровского футбола не снискал успеха в украинских клубах и поехал искать счастье за рубежом.
Сперва он играл за латвийский Спартакс, а зимой этого года перебрался в Милсами. В текущем сезоне на его счету 6 матчей и 1 гол.
- Сергей Молочко (Заря Бельцы)
Еще один футболист, который оказался не нужен украинским клубам, но нашел себя в молдовском футболе.
Молочко уже второй раз приходит в Зарю, примечательно, что оба раза он переходил из немецкого Айнтрахт Эмелох. В двух матчах у Сергея один гол.
Чехия
- Тарас Качараба (Славия Прага)
Небезызвестный украинский центрбэк в этом сезоне потерял место в составе столичного клуба.
Качараба провел лишь один матч в кубке, сразу отметившись голом. В чемпионате он сидит на скамейке, а иногда и вовсе не попадает в заявку.
- Николай Ярош (Млада Болеслав)
Похожим образом обстоят дела у 22-летнего воспитанника киевского Динамо, играющего на позиции левого защитника.
Ярош играет за дубль Млады, а вот за основу пока не провел ни единого поединка.
- Егор Цекало (Теплице)
Переходим к игрокам, которые более-менее регулярно выходят на поле в составе своей команды. Цекало играет в Чехии уже 2 года, но именно в Теплице перешел этим летом.
Опорник сыграл за свою новую команду 5 матчей во всех турнирах и еще два поединка за дублирующий состав.
- Иван Варфоломеев (Слован)
Самый молодой украинец в чешском чемпионате. 19-летний уроженец Симферополя перешел в Слован летом прошлого года.
Опорник играет достаточно регулярно, но выходит преимущественно на замену. За либерецкий клуб он провел 6 игр в чемпионате Чехии, забив 1 гол.
Польша
- Владислав Кочергин (Ракув)
Возможно, самый успешный футболист в нашем списке. Кочергин в прошлом сезоне выиграл чемпионат страны со своей командой.
В этой кампании хавбек продолжает быть ключевым игроком ченстоховского коллектива. На его счету 18 матчей во всех турнирах, 4 гола и 1 ассист.
- Сергей Булеца (Заглембе)
Еще один футболист с опытом игры за луганскую Зарю выступает за свой нынешний коллектив на правах аренды и тоже отыгрывает заметную роль в успехах команды.
На счету Булецы 8 матчей за Заглембе, где он забил один гол и отдал три результативные передачи.
- Роман Якуба (Пуща Непомнице)
Воспитанник донецкого Шахтера также выступает за польский клуб на правах аренды.
Центрбэк, принадлежащий латвийской Валмиере провел за Пущу 10 поединков в чемпионате и отдал 2 ассиста, однако его команда является аутсайдером элитного дивизиона.
- Сергей Крикун (Пяст Гливице)
Хотя основное гражданство Сергея - украинское, но, является он, по сути, воспитанником польского футбола.
В различных клубах из этой страны 22-летний вингер выступает с 2015 года, а за Пяст - с этого лета, уже успев забить 3 гола и отдать 1 ассист в 10 поединках.
- Егор Маценко (Шленск)
Маценко начинал получать футбольное образование в Динамо, но также уже достаточно долго выступает в польских клубах, а именно с 2018 года.
22-летний центрбэк сыграл в 5 поединках за Шленск в текущем сезоне, не отметившись результативными передачами.
- Кирилл Петров (Корона Кельце)
Для опытного опорника это уже второй приход в Корону и в этот раз он пока не отличается особыми успехами.
Петров провел всего 2 матча в текущем чемпионате, не отметившись результативными действиями.
- Игорь Харатин (Легия)
К сожалению, есть футболисты, у которых дела обстоят еще хуже чем у Петрова. Одним из них является Игорь Харатин.
На счету опорника 5 матчей в текущем сезоне, но нюанс в том, что все они сыграны за дублирующий состав варшавской Легии.
- Владимир Костевич (Варта Познань)
У Костевича ровно сто матчей в польском чемпионате. Все они были сыграны за познаньский Лех в период с 2017 по 2020.
А вот за Варту из той же Познани Владимир все еще не дебютировал несмотря на то, что перешел еще весной.
Болгария
- Вячеслав Велев (Крумовград)
Воспитанник одесского Черноморца, играющий на обоих флангах защиты является основным футболистом своего клуба.
Велев провел за Крумовград 12 матчей в текущем сезоне, но результативными действиями пока не отмечался.
- Даниил Кондраков (Пирин)
Кондраков тоже является основным футболистом своего клуба.
Центрфорвард провел все те же 12 матчей, но отметился пока лишь одним забитым мячем, хотя и Пирин идет среди аутсайдеров местного чемпионата.
- Дмитрий Семенив (Пирин)
Второй и не последний воспитанник одесского Черноморца в Болагрии. Второй и не последний футболист Пирина среди украинцев.
Семенив играет на флангах атаки и в 12 поединках болгарского чемпионата, отдав 1 результативную передачу.
- Максим Ковалев (Пирин)
23-летний футболист играет на позиции голкипера, и как и предыдущие игроки провел 12 поединков за свою команду.
Ковалев пропустил 15 мячей в чемпионате Болгарии и трижды отыграл "на ноль".
- Алексей Жбун (Хебарь)
26-летний вингер перебрался в свою новую команду в конце прошедшего лета.
За Хебарь Жбун уже успел провести 6 матчей и отметиться одной результативной передачей.
- Игорь Пластун (Лудогорец)
Воспитанник Оболони и экс-игрок сборной Украины уже достаточно долго играет за гранд болгарского футбола.
В этом сезоне Пластун лишился места в старте, сыграв всего 3 матча за свою текущую команду.
- Геннадий Ганев (ЦСКА София)
Воспитанник Черноморца выступает за софийский ЦСКА с 2022 года, а в болгарском футболе играет с 2019 года.
В этом сезоне Ганев выступает за дубль столичного клуба, а за основу на его счету 0 игр.
- Евгений Сердюк (ЦСКА София)
25-летний футболист, не игравший в Украине, но родившийся в Дружковке, тоже выступает за ЦСКА с 2022 года.
Форвард тоже еще не сыграл в этом сезоне, но у Сердюка весомая причина в виде травмы, от которой он должен оправиться в ноябре этого года.
Грузия
- Евгений Кучеренко (Дила)
Логичнее всего начать с футболистов, которые уже знакомы украинскому благодаря противостоянию с Ворсклой в Лиге конференций.
Первым будет вратарь Дилы Гори Евгений Кучеренко, ведь он провел больше матчей за свою команду, а именно 24 поединка в чемпионате Грузии.
Еще 6 матчей он провел в квалификации уже упомянутой Лиги конференций. Итого 30 матчей во всех турнирах, 11 из которых "на ноль".
- Николай Ковталюк (Дила)
Ну и сразу же поговорим об одном из главных бомбардиров Дилы.
После противостояния с полтавским клубом ходили слухи о том, что Ковталюк может вернуться в Украину, но дальше слухов дело не дошло.
Николай остался в клубе из города Гори, где за 24 матча во всех турнирах забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.
- Александр Воробей (Гагра)
Продолжим клубом, в котором выступает сразу три украинца и первым из них будет голкипер.
Александр Воробей провел за Гагру в этом сезоне 20 игр, пропустив 30 голов и 7 раз отстояв "на ноль".
- Анатолий Козленко (Гагра)
20-летний центрбэк еще в 2020 году уехал искать счастья за рубежом, успев поиграть в Польше и Швейцарии.
В Гагру Анатолий перебрался этим летом, выйдя на поле в 7 матчах во всех турнирах.
- Владислав Хомутов (Гагра)
Последний в нашем списке футболист Гагры. Хомутов также уже достаточно давно играет за пределами Украины. В его карьере были клубы из Косово, Словакии и Эстонии.
В Грузию Владислав переехал в июле 2023 года. За нынешнюю команду провел 5 матчей во всех турнирах.
Отметим, что хавбек является сыном Дениса Хомутова, который ранее работал в тренерском штабе Гагры, а сейчас тренирует лидера второго грузинского дивизиона ФК Гарехи.
- Иван Литвиненко (Динамо Батуми)
22-летний полузащитник, на счету которого 2 матча за сборную Украины до 21 года, выступает за грузинский клуб с зимы этого года.
Литвиненко является основным игроком Динамо Батуми, сыграв за них 18 матчей и отдав 1 результативную передачу.
- Евгений Протасов (Телави)
Экс-вингер Металлиста 1925 в Грузии на данный момент не снискал особого успеха.
Протасов провел за Телави всего 6 матча с момента своего прихода в клуб прошедшим летом, не отметившись результативными действиями.
- Глеб Грачов (Сабуртало)
В карьере Грачова был эпизод с игрой за ска хабаровск, но после полномасштабного вторжения Глеб ушел из клуба расположенного на територии страны-террориста.
С тех пор центрбэк поиграл за клубы из Греции, Таджикистана и Латвии, нигде не задержавшись надолго.
В Сабуртало футболист играет с августа этого года, проведя за клуб лишь три матча.
- Денис Баланюк (Самгурали)
26-летний форвард пока не может "найти себя" в нынешней команде.
Баланюк, перейдя летом этого года, провел за Самгурали 2 поединка, не отличившись голами или ассистами
Венгрия
- Артем Фаворов (Академия Пушкаша)
29-летний полузащитник открывает список игроков, выступающих в Венгрии, где играет наибольшее количество украинцев из стран восточной Европы.
Фаворов провел за Академию Пушкаша 5 матчей из 8 возможных в чемпионате. Вот только при этом на его счету меньше 100 минут на поле в сумме за эти 5 матчей.
- Виктор Гей (МТК Будапешт)
Уроженец Закарпатья и воспитанник Говерлы уехал в венгерский чемпионат еще в 2016 году.
Долгое время Гей играл за Кишварду, но в этом сезоне перебрался в столичный МТК, сыграв в восьми матчах и забив один гол.
- Богдан Мельник (Кишварда)
Футболист перебрался в Кишварду на год позже нашего прошлого героя и все еще выступает за этот клуб.
На счету Мельника 4 матча в чемпионате и еще один в кубке, где он отметился забитым мячом.
- Михаил Месхи (Кечкемет)
Уроженец Донецка прошлым летом перешел в клуб, принимавший участие в квалификации Лиги конференций этого сезона.
Именно в отборе в групповой этап еврокубка Месхи провел 2 из 6 матчей в этом сезоне и отметился там голевой передачей. Еще 3 поединка Михаил провел в чемпионате, а одну игру сыграл в кубке.
- Александр Романчук (Дебрецен)
26-летний центрбэк также играет в составе учасника квалификации Лиги конференций.
Романчук провел за Дебрецен во всех турнирах 11 матчей. На его счету 1 гол и 1 ассист в этих играх.
- Александр Сафронов (Залаегерсег)
Уроженец Запорожья и воспитанник Днепра выступает за венгерскую команду с прошлого лета, перебравшись из словацкого НК Нафта.
Центрбэк провел 7 матчей во всех турнирах, не отметившись резульаттивными передачами.
- Артем Нагирный (Мезьоковешд)
20-летний левый защитник с 2020 года выступает в различных венгерских клубах. За Мезьоковешд играет с этого лета на правах аренды.
Нагирный провел 6 поединков в чемпионате и кубке страны. Результативными действиями не отмечался.
Стоит сказать, что права на Артема принадлежат Академии Пушкаша.
- Артем Одинцов (Диошдьор)
22-летний Одинцов с 2019 года выступает за венгерские команды. В Диошдьор перебрался этим летом.
За нынешний клуб голкипер сыграл пока лишь в одном матче и пропустил один мяч.
- Даниил Рябенко (Мезьоковешд)
24-летний голкипер принадлежит своей нынешний команде уже три года.
За период с 2020 по 2023 год Рябенко не сумел завоевать доверия и является глубоким резервом на своей позиции, не проведя в этом сезоне ни одного сезона.
- Михаил Готра (Кишварда)
Та же ситуация и у 23-летнего Михаила Готры с той лишь разницей, что в Кишварду Михаил перешел летом 2022 года.
За Кишварду свою единственную игру на данный момент Готра провел еще в том же 2022 года. Это был матч против Уйпешта в Кубке Венгрии, где команда украинского голкипера проиграла 1:2.
- Олег Яблонский (Академия Пушкаша)
Последний игрок в нашем списке является одноклубником Фаворова, хотя дела у него обстоят еще хуже чем у Артема.
Яблонский еще не дебютировал за основной состав Академии Пушкаша, но регулярно попадает в заявку команды.
Впрочем, у Олега все еще впереди, ведь форварду на данный момент всего 18 лет.
Казахстан
- Артем Беседин (Ордабасы)
Хотя без преувеличения легенда украинского футбола и не провела наибольшее количество матчей в Казахстане среди наших футболистов, но стоит начать именно с него.
Все дело в том, что с участием Беседина накануне прозиошло "эпохальное событие", а именно его первый забитый мяч в новой команде. Украинец отличился в ворота Жетысу и принес своей команде победу со счетом 2:1.
- Евгений Макаренко (Ордабасы)
Дабы сохранить логичность повествования продолжим еще одним экс-игроком сборной Украины и одноклубником Беседина.
Макаренко также, как и Артем перебрался в команду этим летом, проведя за команду 10 матчей. На счету Евгения также один гол и еще одна голевая передача во всех турнирах.
- Евгений Шахов (Тобол Костанай)
Еще один Евгений и еще один бывший полузащитник сборной Украины.
За Тобол Шахов выступает с лета этого года. На счету футболиста 11 игр и одна результативная передача.
- Дмитрий Хлебас (Кызылжар)
Воспитанник киевского Динамо присоединяется к когорте футболистов, которые именно перед началом этого сезона переехали в Казахстан.
Для Хлебаса это не первый опыт в местном чемпионате, ведь ранее он выступал за Ордабасы, но в Кызылжар перебрался из Урарту.
В составе нынешнего клуба Дмитирй провел 6 матчей и отдал 2 ассиста.
- Юрий Бушман (Кызылжар)
Хлебас не единственный украинец в своем клубе, ведь на левом фланге защиты Кызылжара выступает менее известный нашим болельщикам Юрий Бушман.
Бушман защищает цвета этого клуба еще с 2021 года и провел 22 поединка в текущем сезоне. На счету Юрия 1 гол и 4 результативных передачи.
- Александр Нойок (Атырау)
Воспитанник донецкого Шахтера когда-то считался довольно перспективным полузащитником, но уже достаточно давно исчез с радаров украинских фанатов.
Нойок выступает в Атырау с зимы текущего года. На его счету 28 встреч и 2 ассиста.
- Виталий Приндета (Кайсар)
Внезапно, но самым результативным среди украинских футболистов в Казахстане стал 30-летний центральный защитник.
Для Приндеты Кайсар не первый клуб в этой стране, ранее он выступал в Акжайыке.
В текущей команде Виталий выступает с зимы этого года, и за 24 игры успел записать на свой счет 4 гола и 4 ассиста.
- Иван Брикнер (Жетысу)
30-летний полузащитник уже второй раз играет за Жетысу.
Между первым и вторым приходом в клубе Иван успел поиграть за Окжетпес из все того же Казахстана.
В нынешнем сезоне Брикнер провел 20 матчей, забив три мяча и отдав 4 результативных передачи.
- Иван Цюпа (Окжетпес)
К слову, именно в Окжетпесе самое большое представительство украинцев. Их там целых три.
Начнем с того, который провел наибольшее количество матчей за клуб в текущем сезоне.
Цюпа сыграл в 25 поединках, отличившись двумя ассистами.
- Максим Драченко (Окжетпес)
Уроженец Донецка и воспитанник местного Шахтера выступает за нынешнюю команду с 2022 года.
В текущем сезоне провел те же 25 матчей, но сыграл меньшее количество минут. Впрочем, этот факт не помешал отличиться центральному полузащитнику тремя ассистами.
- Дмитрий Рыжук (Окжетпес)
Центральный защитник, являющийся воспитанником Динамо, уже в течении двух лет играет за нынешнюю команду.
31-летний Рыжук провел 20 матчей в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.
Итого, наибольшее представительство украинцев в восточной Европе сейчас в Казахстане и Венгрии. Тройку лидеров замыкает Грузия.
Среди аутсайдеров на данный момент Румыния, Словакия и Азербайджан.
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