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Мудрик один из лучших в матче Челси - Арсенал по версии WhoScored, Зинченко - один из худших

Лондонское дерби вышло насыщенным и ярким.
Сегодня, 21:54
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках английской Премьер-лиги состоялось лондонское дерби - Челси на своем поле принимал Арсенал.

На старте первого тайма подопечные Маурисио Почеттино вышли вперед. Мудрик заработал пенальти, пробив головой, но его удар рукой остановил Салиба.

Во втором тайме украинец сам забил, отметившись невероятным голом.

Авторитетный портал WhoScored подвел итоги противостояния. Мудрик стал лучшим в Челси, но не в игре - 7.4.

Футболист Арсенала Александр Зинченко, который получил желтую, а в перерыве был заменен, заслужил оценку в 5.6.

Лучшим игроком встречи стал Букайо Сака - 8.0.

Отметим, что поединок завершился вничью - 2:2.

Ранее сообщалось, что Миколенко один из лучших игроков Эвертона в матче против Ливерпуля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Арсенал Лондон Александр Зинченко Михаил Мудрик

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