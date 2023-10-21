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Челси - Арсенал 2:2 обзор матча и результат игры 21.10.2023

"Синие" упустили победу в лондонском дерби.
Сегодня, 21:26
Михаил Мудрик в матче с Арсеналом / Getty Images
Михаил Мудрик в матче с Арсеналом / Getty Images

В рамках девятого тура чемпионата Англии Челси на своем поле принимал Арсенал.

"Синие" вышли вперед на 15-й минуте после гола Палмера. Англичанин забил с пенальти, который заработал Михаил Мудрик, пробив мячом в руку Салибе.

Во втором тайме украинский вингер Челси отметился невероятным голом, удвоив преимущество своей команды.

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"Канониры" сумели отыграть один мяч после грубой ошибки голкипера хозяев Санчеса. Райс перехватил мяч и забил в пустые.

На последних минутах Арсенал сумел избежать поражения благодаря голу Троссарда.

Статистика матча Челси - Арсенал 9-го тура чемпионата Англия 

Челси - Арсенал 2:2
Голы: Палмер, 15 (пен.), Мудрик, 48 - Райс, 77, Троссард, 84

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Арсенал Лондон

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