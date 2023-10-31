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Арсенал нацелился на хавбека Реала

Микель Артета хочет видеть в клубе Орельена Тчуамени.
Сегодня, 16:23
Орельен Тчуамени / Getty Images
Орельен Тчуамени / Getty Images

Лондонский Арсенал хочет усилить свой центр поля.

Как сообщает издание CalcioMercato, "канониры" нацелились на Орельена Тчуамени из мадридского Реала. Если француза подписать не удастся, то альтернативой является Мартин Зубименди из Реал Сосьедада.

Лондонцы ожидают, что приобретение нового центрального полузащитника обойдется им примерно в 60 млн фунтов стерлингов, но готовы заплатить и больше.

Напомним, ранее сообщалось, что коллектив Микеля Артеты поборется с Челси за скандального английского форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал реал

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