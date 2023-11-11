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Зинченко стал лучшим игроком на поле по некоторым статистическим показателям

Украинец сегодня по-настоящему зажег.
Вчера, 20:53
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В субботу, 11 ноября, в матче Арсенал - Бернли Александр Зинченко выдал феноменальный перфоманс.

Украинец был признан лучшим игроком матча по версии портала WhoScored, и заслужил он это не только благодаря забитому мячу.

Александр стал лучшим игроком на поле сразу по шести статистическим показателем. За 90 минут Зинченко совершил наибольшее количество касаний (116), а также наибольшее количество пасов в финальную треть (45).

Также у украинца больше остальных врывов в финальную треть (17). Защитник также не забывал и о своих оборонительных функциях: 14 выигранных дуэлей, 7 верховых выигранных дуэлей и 5 отборов.

Напомним, что Виталий Миколенко также показал сегодня высокий уровень.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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