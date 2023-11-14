Беллингем из-за травмы покинул расположение сборной Англии

Полузащитник Джуд Беллингем покинет расположение сборной Англии. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Травма плеча, полученная еще во время выступлений за мадридцев дала о себе знать. Также из-за аналогичного повреждения не сыграет и защитник Челси Ливай Колуилл.

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Оба футболиста пропустят матчи отбора на Евро-2024 против Мальты и Северной Македонии. Вместо них в сборную вызваны Коул Палмер, Рико Льюис и Эзри Конса.

В текущем сезоне на счету Беллингема 10 голов и 2 ассиста в 11 матчах Ла Лиги.

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