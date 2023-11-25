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Беллингем станет амбассадором известного модного дома

Англичанин подпишет эксклюзивный контракт.
Сегодня, 00:30
Джуд Беллингем / Instagram
Джуд Беллингем / Instagram

Хавбек Реала Джуд Беллингем может стать представителем модного дома Louis Vuitton. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Французский бренд предложит английскому футболисту многомиллионный контракт, детали которого пока хранятся в секрете.

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По информации источника, сам Беллингем активно проявляет интерес к миру моды, ввиду чего готов стать рекламным лицом Louis Vuitton. Игрок не раз появлялся на публике в нарядах от данного бренда.

В данный момент полузащитник мадридского клуба имеет лишь эксклюзивное соглашение с компанией Adidas.

Напомним, Реал этим летом выкупил Джуда у дортмундской Боруссии за более чем 130 млн евро.

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