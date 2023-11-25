Беллингем станет амбассадором известного модного дома
Хавбек Реала Джуд Беллингем может стать представителем модного дома Louis Vuitton. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Французский бренд предложит английскому футболисту многомиллионный контракт, детали которого пока хранятся в секрете.
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По информации источника, сам Беллингем активно проявляет интерес к миру моды, ввиду чего готов стать рекламным лицом Louis Vuitton. Игрок не раз появлялся на публике в нарядах от данного бренда.
В данный момент полузащитник мадридского клуба имеет лишь эксклюзивное соглашение с компанией Adidas.
Напомним, Реал этим летом выкупил Джуда у дортмундской Боруссии за более чем 130 млн евро.
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