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Стало известно, когда Беллингем сможет сыграть за Реал

Англичанин примет участие в матче Ла Лиги.
Сегодня, 14:50
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем близок к тому, чтобы вновь сыграть за испанский клуб.

Как сообщает Madrid Xtra, английский футболист тренировался в общей группе накануне матча с Кадисом в Ла Лиге.

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Во время тренировки Джуд выполнял упражнения в полной нагрузке, что говорит о том, что он готов к следующей игре Реала.

Напомним, 20-летний игрок получил повреждение несколько недель назад.

В текущем сезоне Беллингем провел 14 матчей, в которых забил 13 голов и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что определилась судьба Лунина в Реале после выздоровления Кепы.

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