Стало известно, когда Беллингем сможет сыграть за Реал
Англичанин примет участие в матче Ла Лиги.
Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем близок к тому, чтобы вновь сыграть за испанский клуб.
Как сообщает Madrid Xtra, английский футболист тренировался в общей группе накануне матча с Кадисом в Ла Лиге.
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Во время тренировки Джуд выполнял упражнения в полной нагрузке, что говорит о том, что он готов к следующей игре Реала.
Напомним, 20-летний игрок получил повреждение несколько недель назад.
В текущем сезоне Беллингем провел 14 матчей, в которых забил 13 голов и сделал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что определилась судьба Лунина в Реале после выздоровления Кепы.
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