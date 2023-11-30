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Арендованный Брайтоном у Барселоны молодой талант выбыл на длительный срок

Ансу Фати угодил в лазарет с травмой икроножной мышцы.
Сегодня, 12:59
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Тренерский штаб Брайтона на протяжении нескольких месяцев не сможет рассчитывать на арендованного у Барселоны вингера Ансу Фати.

Испанский футболист получил травму икроножной мышцы в недавнем матче английской Премьер-лиги с Ноттингем Форест (3:2) и был вынужденно заменен на 21-й минуте.

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Как сообщает Goal.com, на восстановление 21-летнему игроку потребуется около трех месяцев.

Отметим, что в нынешнем сезоне Фати провел за Брайтон во всех турнирах 14 матчей, в которых отличился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Брайтон интересуется немецким вундеркиндом.

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