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Малиновский отметился голом за Дженоа во втором матче подряд

В этот раз пострадал клуб Виктора Коваленко.
Сегодня, 16:49
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В субботу, 2 декабря, в Генуе на Стадио Луиджи Феррарис в рамках 14-го тура итальянской Серии А сошлись Дженоа и Эмполи.

Дебютный гол встречи на свой счет записал Руслан Малиновский, вышедший в стартовом составе "грифонов".

На 37-й минуте первого тайма после того, как его удар был заблокирован, Милан Бадель отдал пас на украинца.

Руслан, будучи в правом полуфланге перед штрафной соперника, первым касанием принял мяч, а вторым нанес удар в дальний угол, с чем не справился Этрит Бериша.

Стоит отметить, что по ходу поединка на поле может состояться украинское противостояние, так как на скамейке запасных Эмполи находится Виктор Коваленко.

Примечательно, что Малиновский забил во втором матче подряд - неделей ранее от его ноги пострадал Фрозиноне. Однако этого не хватило даже для ничейного результата, так как оппонент победил со счетом 2:1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмполи дженоа Серия А Руслан Малиновский Виктор Коваленко

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