Лунин VS Кепа: Анчелотти рассказал, кто сыграет с Унионом в Лиге чемпионов

Во вторник, 12 декабря, Реал проведет матча против Униона в Лиге чемпионов.

Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти сообщил, что с первых минут сыграет Кепа Аррисабалага.

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"Завтра будет играть Кепа. Справедливо или несправедливо, я не знаю, если оставлять кого-то на скамейке несправедливо, то все бы игры были несправедливыми. Кто-то должен остаться на скамейке.

Хорошо, что Лунин получил возможность, которой не имел в прошлом. Мы очень рады. Он хорошо с ней справился.

Последний отрезок от Лунина был хорошим, но нужно помнить, что Кепа всегда хорошо справлялся", - приводит слова тренера Marca.

Начало матча Унион - Реал в 22:00 по киевскому времени.

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