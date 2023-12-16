Задул свечи с дочерьми: Зинченко трогательно отпраздновал свой день рождения
В пятницу, 15 декабря, защитник сборной Украины Александр Зинченко отметил свое 27-летие.
Футболист лондонского Арсенала показал, как его поздравили супруга Влада Зинченко и дочери Лея и Ева.
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Александр опубликовал видео с празднования. Украинец держал на руках девочек и задул свечи на торте. Старшая дочь помогла ему в этом.
Зинченко добавил подпись: "Лея задула свечи в конце по-своему".
В текущем сезоне Александр провел 21 матч за Арсенал во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Икарди красивым букетом и милым постом в соцсетях поздравил Ванду с днем рождения.
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