Задул свечи с дочерьми: Зинченко трогательно отпраздновал свой день рождения

В пятницу, 15 декабря, защитник сборной Украины Александр Зинченко отметил свое 27-летие.

Футболист лондонского Арсенала показал, как его поздравили супруга Влада Зинченко и дочери Лея и Ева.

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Александр опубликовал видео с празднования. Украинец держал на руках девочек и задул свечи на торте. Старшая дочь помогла ему в этом.

Зинченко добавил подпись: "Лея задула свечи в конце по-своему".

В текущем сезоне Александр провел 21 матч за Арсенал во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Икарди красивым букетом и милым постом в соцсетях поздравил Ванду с днем рождения.

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