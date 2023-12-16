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Задул свечи с дочерьми: Зинченко трогательно отпраздновал свой день рождения

Украинец является примерным семьянином.
Сегодня, 09:42
Александр Зинченко с семьей / instagram.com/v.lada_sedan/
Александр Зинченко с семьей / instagram.com/v.lada_sedan/

В пятницу, 15 декабря, защитник сборной Украины Александр Зинченко отметил свое 27-летие.

Футболист лондонского Арсенала показал, как его поздравили супруга Влада Зинченко и дочери Лея и Ева.

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Александр опубликовал видео с празднования. Украинец держал на руках девочек и задул свечи на торте. Старшая дочь помогла ему в этом.

Зинченко добавил подпись: "Лея задула свечи в конце по-своему".

В текущем сезоне Александр провел 21 матч за Арсенал во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Икарди красивым букетом и милым постом в соцсетях поздравил Ванду с днем рождения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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