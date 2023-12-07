Милота зашкаливает: супруга Довбика показала трогательное видео того, как Артем играется с дочерью
Украинец воспитывает свою дочь Киру.
Нападающий сборной Украины и Жироны Артем Довбик занимается воспитанием своего ребенка.
Супруга футболиста Юлия опубликовала пост в Instagram, в котором показала, как Артем проводит время с дочерью Кирой.
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"Главное в воспитании детей - это ТЫ!", - написала девушка, отметив Артема.
Напомним, что пара воспитывает дочь, которая родилась в августе прошлого года.
Ранее сообщалось, что защитник Барселоны необычным образом узнал пол своего будущего ребенка.
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