Милота зашкаливает: супруга Довбика показала трогательное видео того, как Артем играется с дочерью

Нападающий сборной Украины и Жироны Артем Довбик занимается воспитанием своего ребенка.

Супруга футболиста Юлия опубликовала пост в Instagram, в котором показала, как Артем проводит время с дочерью Кирой.

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"Главное в воспитании детей - это ТЫ!", - написала девушка, отметив Артема.

Напомним, что пара воспитывает дочь, которая родилась в августе прошлого года.

Ранее сообщалось, что защитник Барселоны необычным образом узнал пол своего будущего ребенка.

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