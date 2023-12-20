Реал более не считает Мбаппе ключевой целью

Если француз снова им откажет, они переключаться на другие цели.

Мадридский Реал готов отказаться от подписания Килиана Мбаппе, утверждает Defensa Central, ссылаясь на журналиста Ромена Молину.

Информация журналиста подтверждает, что мадридцы выдвинули Килиану ультиматум, он должен дать ответ до конца января.

Если форвард согласится, то перейдет в Реал бесплатно летом, если же нет, клуб готов окончательно забыть о трансфере француза.

В целом руководство клуба довольно атакующей линией, которая станет глубже с будущим приходом Эндрика. В случае чего Реал готов поискать другие варианты в Европе.

Ранее сообщалось, что Арсенал нацелился на хавбека Астон Виллы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!