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Арсенал хочет усилиться лидером своего конкурента по чемпионской гонке в АПЛ

"Канониры" считают, что Дуглас Луис идеальный игрок для них.
Сегодня, 19:31
Дуглас Луис / Getty Images
Дуглас Луис / Getty Images

Лондонский Арсенал продолжает искать усиление линии полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "канониры" все еще сосредоточены на кандидатуре бразильца Дугласа Луиса из Астон Виллы. В столичном клубе считают, что хавбек - идеальный вариант для того футбола, в который играет Микель Артета.

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В то же время соотечественник Артеты Унаи Эмери не намерен расставаться с игроком, который является лидером его коллектива, особенно учитывая те задачи, которые клуб может ставить перед собой.

Отметим, что Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 39 очками в активе, однако, Астон Вилла неожиданно располагается на третьей позиции, отставая всего на один набранный пункт.

 

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