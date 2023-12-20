Арсенал хочет усилиться лидером своего конкурента по чемпионской гонке в АПЛ
Лондонский Арсенал продолжает искать усиление линии полузащиты.
Как сообщает Фабрицио Романо, "канониры" все еще сосредоточены на кандидатуре бразильца Дугласа Луиса из Астон Виллы. В столичном клубе считают, что хавбек - идеальный вариант для того футбола, в который играет Микель Артета.
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В то же время соотечественник Артеты Унаи Эмери не намерен расставаться с игроком, который является лидером его коллектива, особенно учитывая те задачи, которые клуб может ставить перед собой.
Отметим, что Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 39 очками в активе, однако, Астон Вилла неожиданно располагается на третьей позиции, отставая всего на один набранный пункт.
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