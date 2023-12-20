Арсенал хочет усилиться лидером своего конкурента по чемпионской гонке в АПЛ

"Канониры" считают, что Дуглас Луис идеальный игрок для них.

Лондонский Арсенал продолжает искать усиление линии полузащиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, "канониры" все еще сосредоточены на кандидатуре бразильца Дугласа Луиса из Астон Виллы. В столичном клубе считают, что хавбек - идеальный вариант для того футбола, в который играет Микель Артета.

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В то же время соотечественник Артеты Унаи Эмери не намерен расставаться с игроком, который является лидером его коллектива, особенно учитывая те задачи, которые клуб может ставить перед собой.

Отметим, что Арсенал возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 39 очками в активе, однако, Астон Вилла неожиданно располагается на третьей позиции, отставая всего на один набранный пункт.

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