Экс-капитан Арсенала рассказал, почему принял решение уйти из клуба

Хавбек леверкузенского Байера Гранит Джака, проведший большую часть карьеры в Арсенале, рассказал почему ушел из стана "канониров".

По словам швейцарца, это случилось не из-за игровых причин.

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"Я сказал Артете: Я просто хочу быть где-то, где фанаты не будут меня освистывать", - заявил Джака.

Отметим, что в стан коллектива Хаби Алонсо полузащитник перешел этим летом. За "фармацевтов" футболист провел 15 матчей в Бундеслиге, не отличившись результативными передачами.

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