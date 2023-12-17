Микель Артета оценил игру Арсенала в матче против Брайтона

Главный тренер Арсенала Микель Артета оценил игру своей команды против Брайтона (2:0).

"Невероятная игра. От начала до конца было приятно смотреть, как мы играли против этой очень хорошей команды. Даже в перерыве счет этого не отражал. Мы заслуженно выиграли игру.

У нас было 15 ударов в первом тайме – это много. Надо было продолжать. У нас нет такой точности перед воротами".

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"Брайтон мог сравнять при счете 1:0? Это АПЛ. Вы видите это в каждой игре. У нас было много ситуаций, чтобы забить мяч, но мы этого не сделали. 1:0 недостаточно.

Показывает ли Кай Хаверц результат, которого я ожидал? С точки зрения голов, да. По показателям он точно такой же, как и в начале сезона. Вы видите, что он уверен и наслаждается своим футболом", – сказал Артета в интервью ВВС.

Напомним, после 17-ти туров АПЛ Арсенал занимает первое место, набрав 39 очков.

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