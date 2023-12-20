Мудрик посетил матч Еврокубка с участием Прометея

В рамках 12 тура группового этапа Еврокубка Прометей встречается с Лондон Лайонс.

Матч проходит в столице Англии, Лондоне. Поединок между украинской и английской командой посетил вингер Челси Михаил Мудрик.

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На момент написания новости в матче идет третья чверть, лидирует Лондон Лайонс.

После 11 сыгранных матчей Прометей находится на 6 позиции в группе А, а их соперник в сегодняшней встрече занимает 3 строчку.

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