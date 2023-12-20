Мудрик посетил матч Еврокубка с участием Прометея
Украинский клуб играет с Лондон Лайонс.
В рамках 12 тура группового этапа Еврокубка Прометей встречается с Лондон Лайонс.
Матч проходит в столице Англии, Лондоне. Поединок между украинской и английской командой посетил вингер Челси Михаил Мудрик.
Читай также: Коктейль и кот: Мудрик показал, как отпраздновал выход Челси в полуфинал Кубка лиги
На момент написания новости в матче идет третья чверть, лидирует Лондон Лайонс.
После 11 сыгранных матчей Прометей находится на 6 позиции в группе А, а их соперник в сегодняшней встрече занимает 3 строчку.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!