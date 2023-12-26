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Жена украинского футболиста снялась в Супермаме

Анна Зозуля попыталась добыть победу в известном телешоу.
Сегодня, 14:46
Анна Зозуля / Getty Images
Анна Зозуля / Getty Images

Жена украинского футболиста Алексея Зозули Анна снялась в известном телешоу.

Возлюбленная защитника приняла участие в Супермаме. Анна и Алексей воспитывают двух детей: 7-летнюю Алису и годовалого Артура.

В шоу девушка заявила, что ее самореализацией является воспитание детей. Также она отметила, что в семье является "плохим полицейским".

Стоит сказать, что то выиграет ли вторая половинка Алексея у своих соперниц станет известно позже, ведь, по концепции шоу оно выходит 4 раза за неделю, и в нем принимают участие 4 мамы, каждой из которых посвящен отдельный выпуск. Выпуск, в котором в главной роли будет Анна выйдет в ближайшее время.

Примечательно, что помимо участия в шоу женщина ведет активный блог в Instagram. На ее аккаунт подписано более 10 тысяч человек.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексей Зозуля

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