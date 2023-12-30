BLM в деле: Винисиус набил на всю спину татуировку с известными чернокожими спортсменами
Бразилец похвастался новым рисунком на теле.
Вингер Реала Винисиус Жуниор набил себе новую татуировку на спине.
Бразильский футболист оформил композицию с известными чернокожими спортсменами: Майкл Джордан, Кобе Брайант, Пеле и Мохаммед Али.
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Также на спине игрока набиты надписи: "ментальность" и "жизни чернокожих важны".
В текущем сезоне на счету 23-летнего бразильца четыре гола и один ассист в десяти матчах Ла Лиги.
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