Ливерпуль - Ньюкасл 4:2: обзор матча и результат игры 01.01.2024

Восемь голов (шесть из которых легальные), два пенальти и море борьбы - таков итог противостояния мерсисайдцев и "сорок".

В понедельник, 1 января, пока все продолжают отмечать Новый год, игроки Ливерпуля и Ньюкасла вышли на матч 20-го тура АПЛ.

Первый тайм был богатым на события и на голы. Но, несмотря на это, на перерыв команды ушли при нулевой ничьей.

На 18-й минуте Луис Диас открыл счет, но его гол был отменен из-за офсайда у Дарвина Нуньеса, автора голевой передачи.

Спустя четыре минуты Мохамед Салах с 11-метровой отметки не сумел переиграть Мартина Дубравку, а Трент Александер-Арнольд, оказавшийся первым на добивании, с убойной позиции не сумел отправить мяч в сетку.

Источник: Getty Images

Позднее во время одной из своих немногочисленных вылазок "сороки" забили, но как и в случае с голом Диаса, гол Дэна Берна был забит из офсайда у ассистента.

Сразу после перерыва Салах исправился, когда Нуньес покатил ему мяч уже на пустые ворота. Однако гостям хватило всего пяти минут, чтобы отыграться.

Энтони Гордон классно обыграл нескольких оппонентов и выдал разрезающую передачу на Александера Исака. Форвард ударом в касание переиграл Алиссона.

Следующего гола пришлось ждать половину тайма. Зато ожидание того стоило: команды в течение семи минут трижды изменили счет на табло. Сначала отличился Кертис Джонс, затем Коди Гакпо неуклюжим ударом реализовал передачу Салаха, после чего Свен Ботман ударом головой замкнул подачу с углового.

Источник: Getty Images

Но даже на этом события не закончились. За четыре минуты до конца основного времени все тот же Салах со второй попытки переиграл Дубравку с "точки", разведя вратаря и мяч по разным углам.

В итоге Ливерпуль добыл важную победу, которая омрачена повреждением Доминика Собослаи. Команда Юргена Клоппа закрепилась на первом месте таблицы, заработав 45 очков. Ньюкасл же остался девятым с 29 баллами в активе.

Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл 20-го тура АПЛ

Ливерпуль - Ньюкасл 4:2

Голы: Салах, 49, 86 (пен.), Джонс, 74, Гакпо, 78 - Исак, 54, Ботман, 81.

На 22-й минуте Мохамед Салах (Ливерпуль) не реализовал пенальти (вратарь).

Ожидемые голы (xG): 7.27 - 0,67

Владение мячом: 63% - 37%

Удары: 35 - 5

Удары в створ: 16 - 3

Фолы: 16 - 15

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес - Собослаи (Гравенберх, 64), Эндо (Мак Аллистер, 75), Джонс - Салах, Нуньес (Жота, 64), Диас (Гакпо, 64).

Ньюкасл: Дубравка - Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Холл, 82) - Майли (Альмирон, 54), Гимарайнш, Лонгстафф - Жоэлинтон (Лассельс, 82), Исак, Гордон.

Предупреждения: Диас, Александер-Арнольд, Эндо - Гимарайнш, Майли, Жоэлинтон, Дубравка, Лонгстафф.

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