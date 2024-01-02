Ливерпуль - Ньюкасл 4:2: обзор матча и результат игры 01.01.2024
В понедельник, 1 января, пока все продолжают отмечать Новый год, игроки Ливерпуля и Ньюкасла вышли на матч 20-го тура АПЛ.
Первый тайм был богатым на события и на голы. Но, несмотря на это, на перерыв команды ушли при нулевой ничьей.
На 18-й минуте Луис Диас открыл счет, но его гол был отменен из-за офсайда у Дарвина Нуньеса, автора голевой передачи.
Спустя четыре минуты Мохамед Салах с 11-метровой отметки не сумел переиграть Мартина Дубравку, а Трент Александер-Арнольд, оказавшийся первым на добивании, с убойной позиции не сумел отправить мяч в сетку.
Позднее во время одной из своих немногочисленных вылазок "сороки" забили, но как и в случае с голом Диаса, гол Дэна Берна был забит из офсайда у ассистента.
Сразу после перерыва Салах исправился, когда Нуньес покатил ему мяч уже на пустые ворота. Однако гостям хватило всего пяти минут, чтобы отыграться.
Энтони Гордон классно обыграл нескольких оппонентов и выдал разрезающую передачу на Александера Исака. Форвард ударом в касание переиграл Алиссона.
Следующего гола пришлось ждать половину тайма. Зато ожидание того стоило: команды в течение семи минут трижды изменили счет на табло. Сначала отличился Кертис Джонс, затем Коди Гакпо неуклюжим ударом реализовал передачу Салаха, после чего Свен Ботман ударом головой замкнул подачу с углового.
Но даже на этом события не закончились. За четыре минуты до конца основного времени все тот же Салах со второй попытки переиграл Дубравку с "точки", разведя вратаря и мяч по разным углам.
В итоге Ливерпуль добыл важную победу, которая омрачена повреждением Доминика Собослаи. Команда Юргена Клоппа закрепилась на первом месте таблицы, заработав 45 очков. Ньюкасл же остался девятым с 29 баллами в активе.
Статистика матча Ливерпуль - Ньюкасл 20-го тура АПЛ
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2
Голы: Салах, 49, 86 (пен.), Джонс, 74, Гакпо, 78 - Исак, 54, Ботман, 81.
На 22-й минуте Мохамед Салах (Ливерпуль) не реализовал пенальти (вратарь).
Ожидемые голы (xG): 7.27 - 0,67
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 35 - 5
Удары в створ: 16 - 3
Фолы: 16 - 15
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Гомес - Собослаи (Гравенберх, 64), Эндо (Мак Аллистер, 75), Джонс - Салах, Нуньес (Жота, 64), Диас (Гакпо, 64).
Ньюкасл: Дубравка - Ливраменто, Шер, Ботман, Берн (Холл, 82) - Майли (Альмирон, 54), Гимарайнш, Лонгстафф - Жоэлинтон (Лассельс, 82), Исак, Гордон.
Предупреждения: Диас, Александер-Арнольд, Эндо - Гимарайнш, Майли, Жоэлинтон, Дубравка, Лонгстафф.
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