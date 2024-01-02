Стали известны клубы из Саудовской Аравии, которые готовы подписать Варана

Француз может воссоединиться с Роналду.

Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс в Twitter, 30-летний француз попал в сферу интересов Ан-Насра и Аль-Иттихада.

Читай также: Айнтрахт объявил о переходе полузащитника Манчестер Юнайтед

Руководство клуба из Манчестера не планирует активировать опцию продления контракта защитника, который истекает летом 2025 года. Подписание нового соглашения возможно только со снижением зарплаты.

В текущем сезоне Варан провел за Манчестер Юнайтед 16 матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что легенду МЮ уволили из клуба второго английского дивизиона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!