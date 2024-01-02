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Стали известны клубы из Саудовской Аравии, которые готовы подписать Варана

Француз может воссоединиться с Роналду.
Сегодня, 14:59
Рафаэль Варан / Getty Images
Рафаэль Варан / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщил журналист Бен Джейкобс в Twitter, 30-летний француз попал в сферу интересов Ан-Насра и Аль-Иттихада.

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Руководство клуба из Манчестера не планирует активировать опцию продления контракта защитника, который истекает летом 2025 года. Подписание нового соглашения возможно только со снижением зарплаты.

В текущем сезоне Варан провел за Манчестер Юнайтед 16 матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что легенду МЮ уволили из клуба второго английского дивизиона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Рафаэль Варан

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