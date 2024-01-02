iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенду МЮ уволили из клуба второго английского дивизиона

Вторая попытка Уэйна Руни проявить свои тренерские способности на Родине полностью провалилась.
Сегодня, 14:12
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Английский Бирмингем уже вчера, 1 января, провел первый матч в текущем году и уступил Лидсу со счетом 3:0.

На этом терпение владельцев "синих" закончилось и они решили спасать сезон пока не стало совсем плохо. Боссы клуба приняли решение уволить с поста главного тренера Уэйна Руни о чем уже было объявлено официально.

"Мы готовы сделать все необходимое, чтобы добиться успеха.

К сожалению, время, проведенное Уэйном с нами, прошло не так, как планировалось, и мы решили двигаться в другом направлении.

Поиск преемника начнется немедленно, и мы сообщим болельщикам, когда у нас появятся новые новости", - сказано в заявлении пресс-службы.

Англичанин провел во главе Бирмингема 15 матчей, победив всего в 2 из них. Еще 4 раза его подопечные сыграли вничью и 9 раз проиграли.

Читай также: Айнтрахт объявил о переходе полузащитника Манчестер Юнайтед

Стоит сказать, что назначение Руни изначально воспринималось с большим скептицизмом. В начале сезона клуб возглавлял Джон Юстас и он шел в зоне плей-офф за повышение в классе после 11 сыгранных туров, но владельцы решили, что нужен специалист с более серьезным именем в футболе.

Сейчас команда находится на 20 позиции, а от зоны вылета их отделяет всего 6 очков.

Отметим, что 38-летний Уэйн на протяжении своей пока недолгой тренерской карьеры также успел поработать в Дерби и Ди Си Юнайтед, но ни в одном из клубов не снискал особых успехов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бирмингем Уэйн Руни

Статьи по теме

Руни - об игроках Бирмингема: Некоторым футболистам нужно отрастить пару яиц Руни - об игроках Бирмингема: Некоторым футболистам нужно отрастить пару яиц
Руни считает, что новые технологии мешают общению между игроками Руни считает, что новые технологии мешают общению между игроками
"Пил едва ли не до потери сознания": Руни признался, что страдал от алкогольной зависимости "Пил едва ли не до потери сознания": Руни признался, что страдал от алкогольной зависимости
Наставник Жироны высказался о цели на сезон Наставник Жироны высказался о цели на сезон
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: jabbi занял 16-ю позицию
просмотров

Последние новости

Европа16:10
Наставник Жироны высказался о цели на сезон
Европа15:51
Нападающий Интера получил сразу из нескольких экзотических чемпионатов
Европа15:49
Бавария намерена подписать одно из открытий Бундеслиги
ММА15:22
Один из самых хайповых бойцов UFC объявил о возобновлении карьеры
Европа15:16
Ювентусу необходимо кого-то продать, прежде чем подписать Судакова
Европа14:59
Стали известны клубы из Саудовской Аравии, которые готовы подписать Варана
Европа14:41
Наставник Жироны высказался о возможном уходе лидера клуба в Барселону
Бокс14:35
"Надеюсь, скоро объявим": промоутер Камбососа высказался о бое с Ломаченко
Европа14:12
Легенду МЮ уволили из клуба второго английского дивизиона
Украина14:10
"С**а, у меня нет слов": тренер сборной Украины разнес 95-й Квартал за шутки об оккупированном городе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK