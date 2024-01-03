Анчелотти в довольно грубой манере ответил журналисту на вопрос о Мбаппе

Главный тренер Реала Карло Анчелотти не выдержал на пресс-конференции очередного вопроса на тему Килиана Мбаппе.

"Я вас не узнаю. Вы, должно быть, один из тех новеньких, которые не знают, что я не буду говорить об этом. Я не буду касаться этой темы", – приводит слова Анчелотти издание Football Espana.

Читай также: В ПСЖ верят в продление контракта с Мбаппе

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ истекает уже этим летом. Игрок может свободно вести переговоры с другими клубами.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза 18 голов и 2 ассиста в 16 матчах Лиги 1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!