В ПСЖ верят в продление контракта с Мбаппе

Француз может остаться в клубе.

В ПСЖ уверены, что смогут сохранить форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание GFFN.

Реал готовит новое предложение для игрока в январе, привлекая к переговорам игроков и Анчелотти. Предлагаемые условия включают зарплату в 26 млн евро в год и бонус в 130 млн.

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Однако Мбаппе счастлив в ПСЖ. Данный факт убеждает руководство клуба в том, что француз продлит свой контракт, истекающий в 2024 году.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза 18 голов и 2 ассиста в 16 матчах Лиги 1.

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