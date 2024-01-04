iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Какая игра": возлюбленная Довбика оценила победу Жироны над Атлетико

Юлия является преданной фанаткой своего мужа.
Сегодня, 10:55
Артем Довбик с супругой / instagram.com/yuliia.dovbyk / Getty Images
Артем Довбик с супругой / instagram.com/yuliia.dovbyk / Getty Images

В рамках чемпионата Испании Жирона на своем поле переиграла Атлетико Мадрид (4:3).

Участие в матче принял украинский нападающий каталонской команды Артем Довбик. Форвард на свой сет записал голевую передачу.

Читай также: Агент Довбика высказался о будущем украинца в Жироне

Супруга украинца Юлия, будучи дома, внимательно следила за игрой.

По итогу встречи Юлия поздравила Жирону с победой: "Какая игра! Фантастическая команда".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Жирона - Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Жирона артем довбик

Статьи по теме

Агент Довбика высказался о будущем украинца в Жироне Агент Довбика высказался о будущем украинца в Жироне
Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико
Луческу признался, когда планирует вернуться к тренерской деятельности Луческу признался, когда планирует вернуться к тренерской деятельности
Лунин оценил победу Реала над Мальоркой Лунин оценил победу Реала над Мальоркой
Помочь журналистам

Видео

Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико
Голевая Довбика и хет-трик Мораты в обзоре матча Жирона - Атлетико

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа12:50
Луческу признался, когда планирует вернуться к тренерской деятельности
Европа12:48
Лунин оценил победу Реала над Мальоркой
Европа12:25
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после победы над Мальоркой
Бокс12:02
Известный тренер рассказал, чем бы завершились бои Тайсона с Фьюри, Джошуа и Усиком
Теннис12:00
Свитолина - Радукану: обзор победного матча украинки в Новой Зеландии
Бокс11:35
Джефф Мейвезер назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Бокс11:30
Бокс: расписание боев
Бокс11:28
Деревянченко подтвердил отмену своего боя
НБА11:15
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Джонсона и трехочковый под сирену от Берска возглавили рейтинг
Европа10:55
"Какая игра": возлюбленная Довбика оценила победу Жироны над Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK