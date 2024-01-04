"Какая игра": возлюбленная Довбика оценила победу Жироны над Атлетико
Юлия является преданной фанаткой своего мужа.
В рамках чемпионата Испании Жирона на своем поле переиграла Атлетико Мадрид (4:3).
Участие в матче принял украинский нападающий каталонской команды Артем Довбик. Форвард на свой сет записал голевую передачу.
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Супруга украинца Юлия, будучи дома, внимательно следила за игрой.
По итогу встречи Юлия поздравила Жирону с победой: "Какая игра! Фантастическая команда".
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Жирона - Атлетико.
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