"Какая игра": возлюбленная Довбика оценила победу Жироны над Атлетико

В рамках чемпионата Испании Жирона на своем поле переиграла Атлетико Мадрид (4:3).

Участие в матче принял украинский нападающий каталонской команды Артем Довбик. Форвард на свой сет записал голевую передачу.

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Супруга украинца Юлия, будучи дома, внимательно следила за игрой.

По итогу встречи Юлия поздравила Жирону с победой: "Какая игра! Фантастическая команда".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Жирона - Атлетико.

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