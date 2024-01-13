Ярмоленко: В первой части сбора будут тренироваться индивидуально

Полузащитник Динамо Андрей Ярмоленко высказался о своем восстановлении.

По словам футболиста, он будет тренироваться индивидуально.

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"Вышел из отпуска вместе со всеми. Вчера у нас была первая в этом году тренировка, но я только приступил к беговой работе, поэтому занимался отдельно от команды, в манеже.

В течение первой половины сбора в Турции я также продолжу тренироваться индивидуально, и только потом должен уже вернуться в общую группу", - приводит слова Андрея Dynamo.kiev.

В текущем сезоне 34-лений игрок провел девять матчей за Динамо, в которых забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы - в последний раз играл 1 октября.

Ранее стали известны соперники Динамо на сборах.

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