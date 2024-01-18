Анчелотти не соврал: Лунин выйдет в старте Реала на матч кубка Испании против Атлетико

А Винисиус Тобиас, принадлежащий Шахтеру, остался на скамейке запасных.

В четверг, 18 января, на Цивитас Метрополитано в рамках 1/8 финала кубка Испании пройдет мадридское дерби Атлетико и Реала.

Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти сдержал свое слово, предоставив Андрею Лунину место в стартовом составе на этот поединок.

При этом итальянец решил не прибегать к ротации, в связи с чем Винисиус Тобиас, который принадлежит донецкому Шахтеру, остался в запасе.

Атлетико: Облак - Хименес, Витсель, Эрмосо - Льоренте, Де Пауль, Коке, Сауль, Лино - Мората, Гризманн.

Запасные: Грбич, Гомис, Аспиликуэта, Сеюнджю, Савич, Молина, Галан, Барриос, Рикельме, Депай, Корреа.

Реал: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди - Модрич, Вальверде, Камавинга, Беллингем - Родриго, Винисиус.

Запасные: Кепа, Пиньейро, Кроос, Хоселу, Чуамени, Себальос, Гарсия, Диас, Гюлер, Мартин, Тобиас.

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Стартовый свисток встречи между Атлетико и Реалом прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что мадридский Реал готов предложить Андрею Лунину новый долгосрочный контракт, по которому украинец в будущем сможет претендовать на место первого номера "бланкос".

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