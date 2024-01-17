Женская команда Барселоны уничтожила Реал в Суперкубке Испании
Каталонцы хоть где-то смогли обыграть принципиального соперника.
Женская команда Барселоны уничтожила Реал в рамках полуфинала Суперкубка Испании.
Каталонская команда без проблем обыграла своих принципиальных оппоненток со счетом 4:0. Героями встречи стали Сальма Паральюэло и Мариона Кальдентей. Футболистки линии атаки оформили по дублю.
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В финале Суперкубка Испании "сине-гранатовые" сыграют с Леванте.
Отметим, данное класико стало 13-м в истории противостояния женских команд, при этом Барселона выиграла их все.
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