iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Женская команда Барселоны уничтожила Реал в Суперкубке Испании

Каталонцы хоть где-то смогли обыграть принципиального соперника.
Вчера, 23:20
ЖФК Барселона / Getty Images
ЖФК Барселона / Getty Images

Женская команда Барселоны уничтожила Реал в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

Каталонская команда без проблем обыграла своих принципиальных оппоненток со счетом 4:0. Героями встречи стали Сальма Паральюэло и Мариона Кальдентей. Футболистки линии атаки оформили по дублю.

Читай также: Хави рассказал, когда уйдет из Барселоны

В финале Суперкубка Испании "сине-гранатовые" сыграют с Леванте.

Отметим, данное класико стало 13-м в истории противостояния женских команд, при этом Барселона выиграла их все.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид

Статьи по теме

Хави: Барселона переживает один из сложнейших моментов в истории Хави: Барселона переживает один из сложнейших моментов в истории
Реал ведет активную работу над трансфером Холанда Реал ведет активную работу над трансфером Холанда
Экс-хавбек Барселоны рассматривается на замену Хави Экс-хавбек Барселоны рассматривается на замену Хави
Анчелотти оценил игру Винисиуса в недавних матчах Анчелотти оценил игру Винисиуса в недавних матчах
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа00:55
Лидер Ньюкасла провел выходные в парижском Диснейленде на фоне слухов о переходе в ПСЖ
Европа00:34
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Европа00:25
Жирона с Цыганковым, но без Довбика выбила Райо Вальекано из Кубка Испании
Другие страны00:03
Кубок африканских наций: Конго и Замбия сыграли вничью, Танзания уступила Марокко
Вчера, 23:50
Европа23:50
Эвертон с Миколенко обыграл Кристал Пэлас
ММА23:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа23:20
Женская команда Барселоны уничтожила Реал в Суперкубке Испании
Европа22:53
Один из лучших игроков Ла Лиги может стать одноклубником Роналду
Европа22:50
Хави: Барселона переживает один из сложнейших моментов в истории
Европа22:22
ПСЖ требует, чтобы Мбаппе быстрее определился со своим будущим
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK