Женская команда Барселоны уничтожила Реал в Суперкубке Испании

Женская команда Барселоны уничтожила Реал в рамках полуфинала Суперкубка Испании.

Каталонская команда без проблем обыграла своих принципиальных оппоненток со счетом 4:0. Героями встречи стали Сальма Паральюэло и Мариона Кальдентей. Футболистки линии атаки оформили по дублю.

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В финале Суперкубка Испании "сине-гранатовые" сыграют с Леванте.

Отметим, данное класико стало 13-м в истории противостояния женских команд, при этом Барселона выиграла их все.

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