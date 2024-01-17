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Хави рассказал, когда уйдет из Барселоны

Испанец покинет клуб, если игроки перестанут доверять его идеям.
Сегодня, 16:54
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Наставник каталонской Барселоны Хави высказался о своем текщуем положении в клубе.

По словам испанца, он уверен, что игроки поддерживают его и он уйдет из команды, если это изменится.

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"В тот день, когда игроки перестанут поддерживать меня, я соберу свои вещи и уеду домой. Поражения в финале, особенно от Реала, причиняют боль и давят. Команда сильная, игроки верят в наш проект. Это правда, что на днях мы сыграли очень плохо, но мы хотим исправить ситуацию и повторить успех прошлого сезона.

В мой первый сезон в клубе целью было четвертое место, но мы стали вторыми. В минувшей кампании целью была победа в чемпионате Испании, но мы выиграли еще и Суперкубок.

В этом сезоне стоит задача выигрывать титул. Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, и несмотря на поражение в Суперкубке, мы близки к успеху", - заявил 43-летний специалист.

Отметим, что завтра, 18 января, Барселона в 1/8 финала Кубка Испании сыграет с представителем третьего дивизиона Унионистас де Саламанка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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