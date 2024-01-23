Гранада - Атлетико 0:1: обзор матча и результат игры 22.01.2024
В понедельник, 22 января, Гранада в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги принимала на своем поле Атлетико.
"Матрасники" сумели одолеть одного из аутсайдеров чемпионата с минимальным преимуществом, обыграв соперника со счетом 1:0.
Единственный гол, принесший победу гостям, на 54-й минуте забил Альваро Мората, замкнув головой подачу в штрафную от Антуана Гризманна.
Атлетико, набрав 41 балл, вернулся на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. Гранада с 11 очками занимает предпоследнюю позицию.
Статистика матча Гранада - Атлетико 21-го тура чемпионата Испании
Гранада - Атлетико 0:1
Гол: Мората, 54
Ожидаемые голы (xG): 0.63 - 1.30
Владение мячом: 53% - 47%
Удары: 17 - 10
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 6 - 2
Фолы: 11 - 16
Атаки: 116 - 193
Гранада: Баталья - Рикард Санчес (Пуэртас, 85), Мендес, Микель, Нева - Гумбау (Мелендо, 80), Серхио Руис, Вильяр - Сарагоса (Кальехон, 80), Бое, Узуни (Аресо, 67).
Атлетико: Облак - Савич, Витсель, Эрмосо - Молина, Льоренте (де Пауль, 46), Барриос (Хименес, 80), Сауль (Коке, 76), Рикельме (Самуэл Лино, 46) - Мората (Корреа, 76), Гризманн.
Предупреждения: Бое, Баталья - Сауль, Савич.
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