Гранада - Атлетико 0:1: обзор матча и результат игры 22.01.2024

"Матрасники" взяли три очка в гостевом поединке с Гранадой.

В понедельник, 22 января, Гранада в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги принимала на своем поле Атлетико.

"Матрасники" сумели одолеть одного из аутсайдеров чемпионата с минимальным преимуществом, обыграв соперника со счетом 1:0.

Единственный гол, принесший победу гостям, на 54-й минуте забил Альваро Мората, замкнув головой подачу в штрафную от Антуана Гризманна.

Атлетико, набрав 41 балл, вернулся на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. Гранада с 11 очками занимает предпоследнюю позицию.

Статистика матча Гранада - Атлетико 21-го тура чемпионата Испании

Гранада - Атлетико 0:1

Гол: Мората, 54

Ожидаемые голы (xG): 0.63 - 1.30

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 17 - 10

Удары в створ: 2 - 5

Угловые: 6 - 2

Фолы: 11 - 16

Атаки: 116 - 193

Гранада: Баталья - Рикард Санчес (Пуэртас, 85), Мендес, Микель, Нева - Гумбау (Мелендо, 80), Серхио Руис, Вильяр - Сарагоса (Кальехон, 80), Бое, Узуни (Аресо, 67).

Атлетико: Облак - Савич, Витсель, Эрмосо - Молина, Льоренте (де Пауль, 46), Барриос (Хименес, 80), Сауль (Коке, 76), Рикельме (Самуэл Лино, 46) - Мората (Корреа, 76), Гризманн.

Предупреждения: Бое, Баталья - Сауль, Савич.

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